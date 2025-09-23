হোম > বিশ্ব > ভারত

উড়োজাহাজের ল্যান্ডিং গিয়ারে ভারতে পৌঁছাল আফগান কিশোর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

কৌতূহলবশত উড়োজাহাজের ল্যান্ডিং গিয়ার কক্ষে ঢুকে আফগানিস্তান থেকে ভারতে পৌঁছে গেছে এক কিশোর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত রোববার কেএএম এয়ারলাইন্সের আরকিউ-৪৪০১ ফ্লাইটে এ ঘটনা ঘটেছে।

সংবাদমাধ্যমটির তথ্যমতে, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কৌতূহলবশত উড়োজাহাজের ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়ে ১৩ বছর বয়সী ওই আফগান কিশোর। পরে, নির্ধারিত সময় বেলা ১১টায় (কাবুলের স্থানীয় সময়) ফ্লাইটটি দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়। দুই ঘণ্টার যাত্রা শেষে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে ফ্লাইটটি।

পরে, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কক্ষে রিপোর্ট আসে, উড়োজাহাজটির আশপাশে ১৩ বছর বয়সী এক কিশোর ঘোরাঘুরি করছে। কেএনএম এয়ারলাইন্সের কর্মীরা তাকে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের (সিআইএসএফ) কাছে হস্তান্তর করে।

জিজ্ঞাসাবাদে ওই কিশোর জানায়, সে আফগানিস্তানের কুন্দুজ শহরের বাসিন্দা। কৌতূহলবশত সে কাবুল বিমানবন্দরে ঢোকে। এবং কোনোভাবে ওই উড়োজাহাজের ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়ে। পরে, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে ওই ফ্লাইটে করেই আবার কাবুল ফেরত পাঠানো হয়।

এ ঘটনার পর উড়োজাহাজটির ল্যান্ডিং গিয়ার কক্ষে তল্লাশি চালানো হয়েছে। সেখানে, ছোটো লাল রঙের একটি স্পিকার ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। তাই বিমানটিকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করা হয়।

সম্পর্কিত

এইচ-১বি ভিসা ফি বাড়ার পর জাতিসংঘে জয়শঙ্কর—রুবিওর সাইডলাইন বৈঠক

আমাজন প্রকৌশলীর সঙ্গে ১৪ মাসের বিয়ে ভাঙার পর ৫ কোটি রুপি খোরপোশ দাবি নারীর, আদালতের তিরস্কার

এইচ-১বি ভিসা নীতি নিয়ে ভারতের রাজনীতিতেও উত্তাপ

বিদেশি পণ্য বর্জনের ডাক নরেন্দ্র মোদির

ট্রাম্পের এইচ-১বি ভিসা নীতি ঘিরে ভারতীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতেও জেন-জি বিক্ষোভের আশঙ্কা করছেন রাজনীতিবিদেরা

গণতন্ত্র হত্যাকারীদের রক্ষা করছে নির্বাচন কমিশন: রাহুল গান্ধী

রামকে নিয়ে নচিকেতার ‘তির্যক মন্তব্যের’ কোনো প্রমাণ নেই: কলকাতা হাইকোর্ট

কেরালার পর এবার পশ্চিমবঙ্গে মস্তিষ্ক খেকো অ্যামিবা, ১৬ জনের প্রাণহানি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা