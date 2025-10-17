হোম > বিশ্ব > ভারত

আসামে সেনাক্যাম্পে হামলা, উলফার দায় স্বীকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীর হামলায় তিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন। ছবি: পিটিআই

আসামের তিনসুকিয়া জেলায় সেনাক্যাম্পে সন্দেহভাজন সশস্ত্র বন্দুকধারীর হামলায় তিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার ভোররাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, মধ্যরাতের কিছু পর অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা চলন্ত গাড়ি থেকে কাকোপাথার কোম্পানি লোকেশনে গুলিবর্ষণ করে। এ সময় দায়িত্বে থাকা সেনারা পাল্টা গুলি চালান।

সেনা সূত্র জানায়, পাল্টা গুলি চালানোয় সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ সময় তিন সেনাসদস্য সামান্য আঘাত পান, তবে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এলাকাটি সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং সেনা-পুলিশের যৌথ তল্লাশি চলছে।’

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম-ইনডিপেনডেন্ট (উলফা-আই) এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। সংগঠনটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এটি তাদের ‘অপারেশন ভেনজেন্স’ অভিযানের অংশ।

হামলার পর তিনসুকিয়ার সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) অভিজিৎ গৌরব দিলীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। পুলিশ জানায়, হামলাকারীরা যে ট্রাক ব্যবহার করেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেটি পরে অরুণাচল প্রদেশের তেঙ্গাপানি এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এর পর থেকে সেনাবাহিনী ও আসাম পুলিশের যৌথ দল কাকোপাথার, সংলগ্ন তিনসুকিয়া এলাকা এবং অরুণাচল সীমান্তজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

