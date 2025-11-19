ব্রিটিশ পাইলটদের দিকে রুশ গুপ্ত জাহাজের লেজার তাক নিয়ে ইউরোপে উত্তেজনা

রুশ গুপ্তজাহাজ ‘ইয়ানতার’ প্রথমবারের মতো লেজার ব্যবহার করে রয়্যাল এয়ারফোর্স (আরএএফ) পাইলটদের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটিয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন হিলি। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার এমন পদক্ষেপ ‘চরম বিপজ্জনক’। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনাকে ‘অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে’ দেখছে।
হিলি জানান, ইয়ানতার স্কটল্যান্ডের উত্তরে অবস্থান করছিল এবং গত কয়েক সপ্তাহে এটি চলতি বছরে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাজ্যের জলসীমায় প্রবেশ করেছে। যুক্তরাজ্য জাহাজটিকে নজরদারিতে রাখবে।
হিলি সরাসরি মস্কোর উদ্দেশে বলেন, ‘রাশিয়া ও পুতিনের উদ্দেশে আমার বার্তা হলো, আমরা সবকিছু দেখছি। আমরা জানি, আপনি কী করছেন। এই সপ্তাহে যদি ইয়ানতার দক্ষিণমুখী হয়, আমরা প্রস্তুত।’
হিলি বলেন, ইয়ানতারকে অনুসরণ করছিল রয়্যাল নেভির একটি ফ্রিগেট (ছোট জাহাজ) ও আরএএফের পসাইডন পি-৮ বিমান। ঠিক সেই সময়েই লেজার ব্যবহার করা হয়। ডাউনিং স্ট্রিটে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান, তিনি রয়্যাল নেভির নিয়মাবলি পরিবর্তন করেছেন, যাতে নৌবাহিনী যুক্তরাজ্যের বিস্তৃত সামুদ্রিক এলাকায় ইয়ানতারকে আরও কাছ থেকে অনুসরণ করতে পারে।
হিলি বলেন, ২০১৫ সালে চালু হওয়া ইয়ানতার হলো রাশিয়ার মেইন ডিরেক্টরেট ফর ডিপ সি রিসার্চের অংশ, যা শান্তিকালীন নজরদারি এবং সংঘর্ষের সময় ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের জন্য পরিচিত। তিনি বলেন, ‘ইয়ানতার দিক পরিবর্তন করলে আমাদের সামরিক বিকল্প প্রস্তুত রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে আমি কিছুই বলছি না; কারণ, এতে পুতিন আরও সতর্ক হয়ে যাবে।’
লেজারের ঝুঁকির বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘যেকোনো কিছু, যা ব্রিটিশ সামরিক বিমানের পাইলটদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে বা ঝুঁকিতে ফেলে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক।’
রাশিয়ান দূতাবাস এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা যুক্তরাজ্যের পানির নিচের যোগাযোগব্যবস্থায় আগ্রহী নয়। রাশিয়ার কর্মকাণ্ড যুক্তরাজ্যবিরোধী নয়। এগুলো ব্রিটিশ নিরাপত্তাকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যেও পরিচালিত নয়।
তারা আরও অভিযোগ করে, লন্ডন ‘রুশোফোবিক নীতি ও সামরিক অস্থিরতা বাড়িয়ে ইউরোপীয় নিরাপত্তার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে’ এবং এ ধরনের উত্তেজনা নতুন ঝুঁকির জন্ম দিচ্ছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা ব্রিটেনকে আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন এমন কোনো পদক্ষেপ না নেয়, যা ইউরোপের সংকট আরও বাড়ায়।’
হিলি জানুয়ারিতে ইয়ানতার শনাক্ত হওয়ার পরও সতর্কতা দিয়েছিলেন এবং সেটিকে ‘রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের আরেকটি উদাহরণ’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।
শিপ-ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট মেরিন ট্রাফিক জানায়, ইয়ানতার শেষবার অবস্থান জানিয়েছে ২ নভেম্বর। তখন এটি ছিল লাটভিয়ার উপকূলের উত্তরে বাল্টিক সাগরে। ৬ নভেম্বর ডাচ নৌবাহিনী জানায়, তারা ইয়ানতারকে নর্থ সি থেকে বের করে দিয়েছে।
বর্তমানে ইয়ানতার কোথায় রয়েছে, তা পরিষ্কার নয়, তবে ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটরাডার-২৪ দেখায়, স্কটল্যান্ড উপকূলের কাছে একটি আরএএফ পসাইডন পি-৮ বিমান চক্কর দিচ্ছে। তবে এটি ইয়ানতারকে অনুসরণ করছে কি না, তা নিশ্চিত নয়।
রাশিয়া ইয়ানতারকে ‘মহাসাগরীয় গবেষণা জাহাজ’ হিসেবে বর্ণনা করে। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো বহুবার ইউরোপের জলসীমায় এর কার্যক্রম নজরদারি করেছে এবং সন্দেহ করেছে, জাহাজটির আরেকটি উদ্দেশ্য হলো পানির নিচের কেব্ল মানচিত্র তৈরি করা।