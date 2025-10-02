ম্যানচেস্টারে ইহুদিদের উপাসনালয়ের সামনে ছুরিকাঘাত ও গাড়ির ধাক্কায় আহত ৪

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার শহরে ইহুদিদের উপাসনালয় সিনাগগের সামনে বেশ কয়েক ব্যক্তিকে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এক ব্যক্তিকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। এতে চারজন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে ম্যানচেস্টারের ক্রাম্পসল এলাকার হিটন পার্ক সিনাগগের সামনে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে পবিত্র দিন ইয়োম কিপ্পুরে এই ঘটনা ঘটে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, হামলার পর সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গুলি করে পুলিশ। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি এখনো জীবিত আছেন।
ম্যানচেস্টার পুলিশ নিশ্চিত করেছে, আজ সকালে হামলার সময় একটি গাড়ি দিয়ে পথচারীদের ধাক্কা দেওয়া হয় এবং এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করা হয়।
পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেন, ‘আজ সকাল ৯টা ৪১ মিনিটের দিকে প্যারামেডিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হামলায় আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে চার ব্যক্তি গাড়ি দিয়ে ধাক্কা এবং ছুরিকাঘাতের কারণে আঘাত পেয়েছেন।’
ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহ্যাম এলাকাবাসীকে ওই এলাকা এড়িয়ে চলতে বলেছেন।
বিবিসিকে তিনি বলেন, ‘এটি গুরুতর ঘটনা। তবে একই সঙ্গে আমি কিছুটা আশ্বস্ত করতে পারি, তাৎক্ষণিক বিপদ শেষ হয়েছে। ম্যানচেস্টার পুলিশ খুব দ্রুত এর মোকাবিলা করেছে, যেখানে সাধারণ মানুষ এবং ওই স্থানের নিরাপত্তাকর্মীদের কাছ থেকে অসাধারণ সহায়তা পাওয়া গেছে।’