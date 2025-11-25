চুক্তিতে ইতিবাচক সাড়া ইউক্রেনের

যুদ্ধে বন্ধে এ সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলিতে একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছানোর দাবি করে এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান রুস্তেম উমেরভ। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস। এদিকে শান্তি আলোচনা চলাকালে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন।
ইউক্রেনের নিরাপত্তা কাউন্সিরের প্রধান গতকাল মঙ্গলবার বলেন, শান্তিচুক্তি আলোচনার মূল বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছেছে ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে এসব বিষয়ে জেনেভায় তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত জেলেনস্কি ও ট্রাম্পের বৈঠকের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস। এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাশিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তারা।
ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান রুস্তেম উমেরভ বলেন, জেলেনস্কির যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে সবাই মুখিয়ে রয়েছে। নভেম্বরের একটি ভালো সময়ে শান্তি স্থাপনের চূড়ান্ত ধাপ নিশ্চিত এবং তা একটি চুক্তিতে পরিণত করা হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গতকাল তিনি বলেন, শান্তি পরিকল্পনার মূল শর্তাবলির একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন। গত রোববার জেনেভার বৈঠকের কথা উল্লেখ করে এ তথ্য জানান তিনি।
শান্তি আলোচনা চলাকালে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। এ সংঘাতে এখন পর্যন্ত অন্তত ৯ জন মারা গেছে। এদিকে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা শেষ করার পর যুদ্ধ বন্ধে এবার রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা।
ইউক্রেনের কর্মকর্তা গতকাল বলেন, রাশিয়া কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করেছে। এই হামলায় অন্তত ছয়জন মারা গেছে। কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান টাইমুর তাকাচেঙ্কো বলেন, স্বিয়াতোশিনস্কি জেলায় রাশিয়ার হামলায় চারজন মারা গেছে, আর তিনজন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
রুশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রোস্তভ অঞ্চলে ইউক্রেনীয় সেনাদের হামলায় তাঁদের অন্তত তিনজন নিহত হয়েছে। এর আগে রোববার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের কর্মকর্তারা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে রাশিয়ার কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না।
এদিকে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনা শেষ করার পর যুদ্ধ বন্ধে এবার রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। রুশ ও মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা বৈঠকের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান করতে যুক্তরাষ্ট্র যে বিতর্কিত ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছে, তাতে যুক্ত করা নতুন পরিবর্তনগুলোকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ধারণা করা হচ্ছে, ইউক্রেনের ইউরোপিয়ান মিত্ররা রাশিয়ার যুদ্ধের পক্ষে থাকা অংশগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার পর শান্তি পরিকল্পনার একটি সংশোধিত সংস্করণ করা হয়েছে।
টেলিগ্রামে জেলেনস্কি বলেছেন, এখন যুদ্ধ শেষ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের তালিকা তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। অনেক সঠিক উপাদান এখন এ কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
রোববার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের কর্মকর্তারা শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। যেটি কিয়েভ এবং তাদের ইউরোপিয়ান মিত্রদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে রাশিয়ার কোনো প্রতিনিধি অংশ নেননি।
গত সোমবার ক্রেমলিনের একজন কর্মকর্তা শান্তি পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোকে ‘সম্পূর্ণ অগঠনমূলক’ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট জোরালো দাবি করেন, যুদ্ধ অবসানের চেষ্টায় ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে না।