ইউরোপের নেতাদের দুর্বল আখ্যা ট্রাম্পের—ইউক্রেনকে সমর্থন কমানোর ইঙ্গিত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপীয় দেশগুলোকে ‘জীর্ণ’ এবং তাদের নেতাদের ‘দুর্বল’ আখ্যায়িত করেছেন। পলিটিকো-কে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন কমিয়ে দিতে পারে।
ট্রাম্প অভিযোগ করেন, ইউরোপীয় নেতারা অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেননি। তাঁর ভাষায়, ইউরোপ শুধু কথা বলে কিন্তু বাস্তব ফল আনতে পারে না।
ট্রাম্প দাবি করেন, ইউরোপীয়রা ইউক্রেনকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দিচ্ছে যতক্ষণ না তারা ভেঙে পড়ে।
এদিকে মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) রাতে বিবিসি জানিয়েছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ট্রাম্পের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। লন্ডন জানিয়েছে—নিষেধাজ্ঞা আরোপ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় ইউরোপ ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কির ওপর চাপ বাড়ান এবং তাঁকে চুক্তিতে আসতে বলেন। এই চুক্তিতে রাশিয়ার কাছে কিছু ভূখণ্ড ছাড়ার ইঙ্গিত রয়েছে। তবে জেলেনস্কি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, ইউক্রেন কোনো ভূমি ছাড়বে না। শিগগিরই ইউরোপের নেতাদের সহযোগিতায় তিনি একটি সংশোধিত শান্তি পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের সামনে উপস্থাপন করবেন।
জেলেনস্কি সামাজিক মাধ্যমে জানান, ইউক্রেন ও ইউরোপ মিলে যুদ্ধ শেষ করতে প্রয়োজনীয় সব দিক নিয়ে কাজ করছে এবং এই পরিকল্পনা তারা যুক্তরাষ্ট্রকে দেখানোর জন্য প্রস্তুত।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আরও দাবি করেন, মতাদর্শগত বিভাজন এখন যুক্তরাষ্ট্রের জোটকে দুর্বল করছে। তাঁর মতে, অনেক ইউরোপীয় নেতা পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হবে তা জানেন না এবং অতিরিক্ত ‘রাজনৈতিক শুদ্ধতার’ মধ্যে আটকে আছেন।
ট্রাম্পের এই সমালোচনা ঠিক এমন এক সময়ে এসেছে, যখন লন্ডনে ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধ থামাতে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন সদ্য প্রকাশ করেছে ৩৩ পৃষ্ঠার নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল। রাশিয়া এই কৌশলকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বলেছে এটি মস্কোর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎস মন্তব্য করেছেন, কৌশলটির কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য হলেও অন্য অংশগুলো ইউরোপ প্রত্যাখ্যান করছে। তাঁর মতে, ইউরোপের গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব ইউরোপেরই।
ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্য ইউক্রেন যুদ্ধের কূটনৈতিক পথকে আরও জটিল করে তুলেছে।