কিয়েভে রাশিয়ার বড় হামলা, নিহত ৪

আবারও ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, এ হামলায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অন্তত ২৭ জন। কিয়েভ ছাড়াও জাপোরিঝিয়া ও অন্যান্য শহরে রাতভর হামলা চালিয়েছে মস্কো। জাপোরিঝিয়ায়ও ১৬ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। আহতদের মধ্যে তিন শিশুও রয়েছে বলে জানা গেছে।
সর্বশেষ এই হামলায় শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ হামলার বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি রাশিয়া।
রাশিয়ার এই হামলার কয়েক ঘণ্টা আগেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সতর্ক করে বলেন, ‘রাশিয়া কেবল ইউক্রেনেই থেমে থাকবে না। আর এ কারণেই ন্যাটো জোটভুক্ত ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সক্ষমতা যাচাই করছে রাশিয়া। ইউক্রেনে যুদ্ধ শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না পুতিন। আরও কয়েকটি ফ্রন্ট সে চালু করবে।’
পশ্চিম ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর রোববার ভোরে যুদ্ধবিমান উড়িয়ে সতর্ক অবস্থান নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পোলিশ সশস্ত্র বাহিনী। তারা বলছে, এটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। ১০ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের আকাশসীমায় ন্যাটো ও পোলিশ বিমান তিনটি রুশ ড্রোন ধ্বংস করার পর থেকে এমন পদক্ষেপ নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এদিকে, ডেনমার্কেরও অভিযোগ, তাদের বিমানবন্দরগুলোর ওপর দিয়ে ড্রোন উড়িয়েছে রাশিয়া। যদিও এ ঘটনায় দায় স্বীকার করেনি মস্কো। রাশিয়ার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ এনেছে এস্তোনিয়াও। এ ধরনের অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়ায় পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তকে শক্তিশালী করতে একটি বিশেষ অভিযান চালু করেছে ন্যাটো।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর নিজেদের আকাশসীমায় রুশ বিমান ভূপাতিত করা উচিত। তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধেও তার অবস্থান পরিবর্তন করেছেন এবং প্রথমবারের মতো বলছেন, ‘মস্কোর কাছ থেকে ইউক্রেনের সব জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।’
এদিকে, গতকাল শনিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তব্যে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেছেন, রাশিয়ার লক্ষ্য ইইউ বা ন্যাটো সদস্য দেশে আক্রমণ নয়। তবে মস্কোর দিকে যেকোনো ‘আক্রমণের’ বিরুদ্ধে তারা ‘কঠোর প্রতিক্রিয়া’ জানাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।