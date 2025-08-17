হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

উইন্ডসরে নতুন বাড়িতে উঠছেন প্রিন্স ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

উইন্ডসরে অবস্থিত এই ফরেস্ট লজেই উঠবেন উইলিয়াম ও কেট দম্পতি। ছবি: সিএনএন

ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্সেস কেট শিগগিরই পরিবার-পরিজন নিয়ে উইন্ডসরে নতুন বাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। এই বছরই তাঁরা তাঁদের তিন সন্তান জর্জ, শার্লট ও লুইসকে নিয়ে উইন্ডসর গ্রেট পার্কের সবুজঘেরা ফরেস্ট লজে উঠবেন বলে ব্রিটেনের সংবাদ সংস্থা পিএ মিডিয়া জানিয়েছে।

রাজ পরিবারের এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘ওয়েলস পরিবার এ বছরই নতুন বাড়িতে উঠবেন।’ বর্তমানে তাঁদের প্রধান আবাস উইন্ডসরে অবস্থিত অ্যাডিলেড কটেজ। এই বাড়ি থেকে নতুন বাড়িটি খুব বেশি দূরে নয়।

ওয়েলস দম্পতির আগমন উপলক্ষেই চলতি মাসের শুরুর দিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ফরেস্ট লজে কিছু অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত ছোটখাটো পরিবর্তনের অনুমতি দেয়। এর মধ্যে একটি জানালা অপসারণ এবং ফায়ার প্লেসে কাজ করার কিছু বিষয় ছিল। এর আগে ২০০১ সালে এই বাড়িটি প্রায় ১৫ লাখ পাউন্ড (প্রায় ২৫ কোটি টাকা) ব্যয়ে সংস্কার করা হয়েছিল। সেই সময়ের ছবিতে বাড়িটির পাথরের কারুকাজ, অলংকৃত ছাদের নকশা ও জটিল প্লাস্টার কার্নিশ দেখা যায়।

ওয়েলস দম্পতির নতুন বাড়িতে ওঠা এবারই প্রথম নয়। ২০২২ সালের আগস্টে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সন্তানদের স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন দিতে লন্ডনের বাইরে উইন্ডসরে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করবেন।

তবে সাম্প্রতিক এই পদক্ষেপ এসেছে পরিবারের এক কঠিন সময় অতিক্রমের পর। গত মার্চে কেট জানান, তাঁর শরীরে ক্যানসার ধরা পড়েছে এবং তিনি কেমোথেরাপি নিচ্ছেন। এর ফলে তিনি প্রকাশ্য জীবন থেকে আড়ালে চলে যান। গত সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করেন, কেমোথেরাপি শেষ হয়েছে এবং তিনি ক্যানসারমুক্ত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন।

