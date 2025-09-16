আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোতে নিষিদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনে ২০২২ সালের আগ্রাসনের পর যেমন রাশিয়াকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, ইসরায়েলের সঙ্গেও একই আচরণ করা উচিত।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার সানচেজ তাঁর দলের এক সভায় বলেন, গাজায় ইসরায়েলি হামলা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে দেশটির বৈশ্বিক ক্রীড়া আসরে অংশ নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘ক্রীড়া সংস্থাগুলো কি ভেবে দেখবে না, ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় রাখাটা নৈতিক কি না? ইউক্রেন আক্রমণের পর রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হলো আর গাজা আক্রমণের পর কেন ইসরায়েলকে বহিষ্কার করা হবে না? এই বর্বরতা চলা পর্যন্ত রাশিয়া ও ইসরায়েল—কোনো দেশেরই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় থাকা উচিত নয়।’
সানচেজের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যার এক দিন আগেই ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনকারীরা মাদ্রিদে ‘ভুয়েল্তা আ এস্পানা’ সাইক্লিং রেসের শেষ ধাপ ভন্ডুল করে দেন। ইসরায়েলি দল ‘ইসরায়েল-প্রিমিয়ার টেক’-এর অংশগ্রহণের প্রতিবাদে তাঁরা রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তোলেন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষে ২২ জন আহত হন এবং দুজনকে আটক করা হয়।
গত সপ্তাহে স্পেনের ক্রীড়ামন্ত্রী পিয়ার অ্যালেগ্রিয়া বলেছিলেন, ইসরায়েলি দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা উচিত। যেমনটা ২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণের পর রাশিয়ার দলগুলোকে করা হয়েছিল। তিনি বিষয়টিকে ‘দ্বৈত মানদণ্ড’ বলে উল্লেখ করেন।
এদিকে, এই অবস্থান জানানোর পর ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিয়ন সা’আর সানচেজকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ ও ‘মিথ্যাবাদী’ বলে আখ্যা দেন। তবে কেন গাজার গণহত্যার বিরুদ্ধে সমালোচনা ইহুদিবিদ্বেষী হবে, তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। দীর্ঘদিন ধরেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সমালোচনা ঠেকাতে ‘ইহুদি-বিদ্বেষে’র অভিযোগ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
গত বছরও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, হেগভিত্তিক আদালত তখন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মাদ্রিদ ও তেল আবিবের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। স্পেনের বামপন্থী জোট প্রকাশ্যে ফিলিস্তিনপন্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা কোম্পানির সঙ্গে বড় একটি অস্ত্রচুক্তি বাতিল করার পরিকল্পনাও করছে স্পেন। বার্তা সংস্থা এএফপি’র হাতে আসা সরকারি নথি অনুযায়ী, মাদ্রিদ ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠান এলবিট সিস্টেমসের কাছ থেকে রকেট সিস্টেম কেনার প্রায় ৮২৪ মিলিয়ন ডলার চুক্তি বাতিল করেছে।
গত সপ্তাহে সানচেজ ইসরায়েলের ওপর চাপ বাড়াতে নয়টি পদক্ষেপ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে আছে—ইসরায়েলে অস্ত্রবাহী জাহাজ ও বিমানের জন্য স্পেনের আকাশ ও বন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। তিনি বলেন, গাজায় ইসরায়েলের যে ‘বর্বরতা’ চলছে, তা বন্ধ করতে স্পেনের দায়িত্ব আছে।
অন্য পদক্ষেপের মধ্যে আছে—পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি থেকে আসা পণ্য আমদানি বন্ধ করা, জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ–কে নতুন করে ১১ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেওয়া এবং ২০২৬ সালের মধ্যে গাজায় মানবিক সহায়তা বাবদ মোট ১৭৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা।