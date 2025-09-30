হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

লন্ডনের ট্যাভিস্টিক স্কোয়ারে স্থাপিত গান্ধীর ভাস্কর্য। ছবি: এক্স

লন্ডনের ঐতিহাসিক ট্যাভিস্টক স্কয়ারে স্থাপিত মহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভাস্কর্যে আপত্তিকর গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে। ভাস্কর্যের ভিত্তির দেয়ালে আপত্তিকর কথাও লেখা হয়েছে। ইংরেজিতে গান্ধী, নরেন্দ্র মোদি এবং হিন্দুস্তানিদের সন্ত্রাসী বলা হয়েছে। গত সোমবার (স্থানীয় সময়) এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী এবং জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস (২ অক্টোবর) উদ্‌যাপনের কয়েক দিন আগে এমন ঘটনা ঘটল।

যোগাসন ভঙ্গিতে বসা গান্ধীর আইকনিক ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যটির পাদদেশে ভারতবিরোধী গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে। এ ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশন তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এটিকে একটি ‘লজ্জাজনক কাজ’ অভিহিত করে বিবৃতি দিয়েছে।

ভারতীয় হাইকমিশন এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এ ঘটনাকে কেবল সম্পত্তির ক্ষতি নয়, বরং ‘অহিংসার ধারণার ওপর একটি সহিংস আক্রমণ’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। হাইকমিশন বলেছে, আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবসের মাত্র তিন দিন আগে এমন ঘটনা মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকারের ওপর আঘাত।

লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং স্থানীয় ক্যামডেন কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, তারা এই ভাঙচুরের অভিযোগ তদন্ত করে দেখছে। অপরাধীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ট্যাভিস্টক স্কয়ারে যেখানে ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছে, সেই স্থান লন্ডনে ‘শান্তি উদ্যান’ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। শিল্পী ফ্রেড্ডা ব্রিলিয়ান্ট নির্মিত ব্রোঞ্জের এই ভাস্কর্য ইন্ডিয়া লিগের সমর্থনে ১৯৬৮ সালে উন্মোচিত হয়।

এই স্কয়ার মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বহন করে। তিনি পার্শ্ববর্তী ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে আইনের ছাত্র ছিলেন।

ভাস্কর্যের চারপাশে পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকটি শান্তি স্মারক যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: হিরোশিমা বোমা হামলায় নিহতদের স্মরণে রোপণ করা একটি চেরি গাছ, ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শান্তি বছরকে চিহ্নিত করার জন্য রোপণ করা একটি ফিল্ড ম্যাপল এবং ‘বিবেকবান প্রতিবাদীদের’ সম্মানে ১৯৯৫ সালে উন্মোচিত একটি গ্রানাইট স্মারক। এসব স্থাপনার কারণে ট্যাভিস্টক স্কয়ার লন্ডনের শান্তি উদ্যান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

প্রতি বছর ২ অক্টোবর গান্ধীজয়ন্তীতে এই ভাস্কর্যের সামনে গান্ধীর প্রিয় ভজন গেয়ে এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে দিনটি পালন করা হয়।

সম্পর্কিত

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ইউরোপের আরেকটি দেশে হামলা চালাতে যাচ্ছেন পুতিন, দাবি জেলেনস্কির

কিয়েভে রাশিয়ার বড় হামলা, নিহত ৪

৪১ জনকে যুক্তরাজ্যে নেওয়ার সুপারিশ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লেবার মেয়রের

ইসরায়েলের সঙ্গে তৃতীয় অস্ত্র চুক্তি বাতিল করল স্পেন

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

রাশিয়ার হামলায় যেভাবে বদলে যাচ্ছে ইউক্রেনের মানুষের জীবন

রাশিয়ায় এবার মিসেস ওয়ার্ল্ডের ধনকুবের স্বামীর রহস্যজনক মৃত্যু

নির্বাচনে জিততে গাদ্দাফির থেকে অর্থ নেন সাবেক ফরাসি প্রেসিডেন্ট সারকোজি, ৫ বছরের কারাদণ্ড

রাশিয়া কোনো কাগুজে বাঘ নয়: ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ক্রেমলিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা