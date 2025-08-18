লাওসে ভেজাল মদ পান করে কীভাবে অন্ধ হলেন, জানালেন ক্যালাম

লাওসের ভ্যাং ভিয়েং শহরে নকল মদে মিশ্রিত মিথানল বিষক্রিয়ার ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েও যারা বেঁচে ফিরেছেন তাঁদের মধ্যে ক্যালাম ম্যাকডোনাল্ড অন্যতম। তবে বেঁচে ফিরলেও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে এখন অন্ধ হয়ে গেছেন ২৩ বছরের ওই ব্রিটিশ যুবক।
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ক্যালাম জানান, নকল মদ পান করার পর প্রথমবার তিনি বিপদের সংকেতটি পান ভিয়েতনাম সীমান্তে পৌঁছানোর পর। সে সময় চোখের সামনে শুধু উজ্জ্বল ঝিলমিল আলো দেখতে পান তিনি। শুরুতে বিষয়টিকে তিনি খাদ্যে বিষক্রিয়া ভেবে ভুল করেছিলেন।
লাওসে ক্যালাম ও তাঁর বন্ধুরা যে হোস্টেলে উঠেছিলেন, সেখানেই বিনা মূল্যে ভদকা ও হুইস্কির শট দেওয়া হচ্ছিল। তিনি সেগুলো সফট ড্রিঙ্কের সঙ্গে মিশিয়ে পান করেছিলেন। কিন্তু পরদিনই তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করে।
লাওস থেকে ভিয়েতনামে পৌঁছানোর পর হোটেলের কক্ষে প্রবেশ করে তিনি বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেন—কেন আলো জ্বালানো হয়নি? অথচ সেই সময়টিতে উজ্জ্বল আলোয় ভরা ছিল ঘরটি। এরপর থেকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি হারিয়ে যায়।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বিবিসি জানিয়েছে, গত নভেম্বরে ভ্যাং ভিয়েং-এ এই বিষক্রিয়ায় অন্তত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দুজন ডেনমার্কের তরুণী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ক্যালামেরও পরিচয় হয়েছিল। সিমোন হোয়াইট নামে ২৮ বছর বয়সী আরেক ব্রিটিশ নাগরিক একই হোস্টেলে মদ্যপানের পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। অচিরেই তিনি কোমায় চলে যান এবং পরে মারা যান। তাঁর মা সু হোয়াইট জানান, মেয়ের আকস্মিক মৃত্যু মেনে নেওয়া কঠিন। পৃথিবীর কোনো কিছুই তাঁকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।
চিকিৎসকেরা বলেন—মিথানল মূলত জ্বালানি, ক্লিনার কিংবা কোনো কিছুর জমে যাওয়া রোধ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি দেখতে ইথানলের মতো হলেও মানবদেহে প্রবেশ করলে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সস্তা বা ভেজাল মদে মিথানল মেশানোর ঘটনা অহরহই দেখা যায়। প্রতি বছর শত শত মানুষ এভাবে আক্রান্ত হন। আন্তর্জাতিক সংস্থা এমএসএফ জানিয়েছে, মাত্র ৩০ মিলিলিটার মিথানল শরীরে প্রবেশ করলে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। প্রাথমিকভাবে মাথাব্যথা, বমি ভাব বা মাথা ঘোরার মতো পরিস্থিতি হলেও—১২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খিঁচুনি, ঝাপসা দেখা, এমনকি স্থায়ী অন্ধত্বও হতে পারে। তবে দ্রুত শনাক্ত হলে ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব।
এই বিপজ্জনক প্রবণতার শিকার হয়েছেন আরও অনেকে। ২০২২ সালে বালিতে বসবাসরত ব্রিটিশ নারী কির্সটি ম্যাকি ভেজাল মদ পান করে মারা যান। আবার ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় চেজনি এমন্স নামের এক তরুণী জিন পান করার পর মৃত্যুবরণ করেন। পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল, পানীয়টিতে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে ৬৬ হাজার গুণ বেশি মিথানল ছিল।
ক্যালাম ম্যাকডোনাল্ড এখন অন্ধদের সাদা লাঠি ব্যবহার শেখার চেষ্টা করছেন এবং ভবিষ্যতে প্রশিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে চলাফেরার কথা ভাবছেন। ডেনমার্কের দুই তরুণীর মৃত্যুর খবর তাঁকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি হয়তো বেঁচে গেছি। কিন্তু তাদের মতো আরও অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। তাই বেঁচে থাকার দায়বদ্ধতা থেকেই অন্যদের সতর্ক করতে চাই।’
ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরও বিষয়টিকে গুরুতর সমস্যা হিসেবে স্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, কিছু দেশে মিথানল বিষক্রিয়া ও ভুয়া মদের ঝুঁকি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভ্রমণকারীদের সচেতন করতে তারা প্রচারণা চালাচ্ছে।