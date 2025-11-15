ফ্লু সারানোর প্রাকৃতিক উপায়

লবণপানি দিয়ে গার্গল করুন: ফ্লুতে আক্রান্ত হলে শরীরে তাপ উঠুক বা না উঠুক, এক গ্লাস গরম পানিতে আধা চামচ লবণ মিশিয়ে গার্গল করুন। গার্গলের পর গলা থেকে আঠালো লালা বের হবে। দিনে অন্তত তিনবার করুন।
গরম পানিতে পা দিয়ে বসে থাকুন: এক বালতি কুসুম গরম পানি নিয়ে চেয়ারে বসে সেই পানিতে দুই পা ডুবিয়ে বসে থাকুন অন্তত ৩০ মিনিট। পানি ঠান্ডা হলে আবারও বালতিতে গরম পানি দিন।
গরম তরল খাবার খান: স্যুপ, চা, কফি ইত্যাদির মতো গরম তরল খাবার গলাব্যথা ও কাশি উপশমে সাহায্য করে।
আদা, মধু, লেবুসহ গরম পানি পান করুন: পানির সঙ্গে আদা, মধু ও লেবু মিশিয়ে গরম করে পান করুন। এতে গলাব্যথা ও কাশি কমে যাবে। শিশুদের জন্য এটি কার্যকর।
তুলসী-চা পান করুন: তুলসী পাতা ছেঁচে এক কাপ গরম পানিতে মিশিয়ে পান করতে হবে।
বিশ্রাম নিন: পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। ঘুম ভালো হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে।
পর্যাপ্ত পানি পান করুন: শরীরে পানির ভারসাম্য বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পানি পান করুন।
ভাপ নিন: গরম পানির ভাপ নেওয়া গলাব্যথা এবং নাক বন্ধ থাকা উপশমে সাহায্য করে।
স্বাস্থ্যকর খাবার খান: টক ফল, সবজি ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খেয়ে শরীর শক্তিশালী করুন। ভাত, রুটি, দুধ ও চিনিজাতীয় সব খাবার বন্ধ রাখুন।