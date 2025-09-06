হোম > স্বাস্থ্য > স্বাস্থ্য টিপস

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর প্রাকৃতিক উপায়

ফিচার ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

স্মৃতিশক্তি ভালো রাখা মানসিক সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত কিছু অভ্যাস মানসিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

চিনি কম খাওয়া

চিনি ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি খেলে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। এটি স্মৃতিশক্তিকে প্রভাবিত করে। তাই অতিরিক্ত চিনি না খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়তে থাকবে।

মেডিটেশন করা

নিয়মিত মেডিটেশন মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারের পরিমাণ বাড়ায়। এটি স্মৃতিশক্তি ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে। এ ছাড়া এটি শর্ট-টার্ম মেমোরি এবং সামগ্রিক সুস্থতা বাড়িয়ে তোলে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা

অতিরিক্ত ওজন দ্রুত স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়। বেশি ওজন আলঝেইমার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

পর্যাপ্ত ঘুমানো

নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ঘুম শর্ট-টার্ম স্মৃতিকে দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। তাই অন্তত ৭ ঘণ্টা ঘুমের রুটিন মেনে চলুন।

মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণ দেওয়া ক্রসওয়ার্ড, সুডোকু বা টেট্রিসের মতো খেলা স্মৃতিশক্তি উন্নত করে।

প্রক্রিয়াজাত শর্করা কম খাওয়া প্রক্রিয়াজাত শর্করা মানসিক চাপ বাড়ায় এবং স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়। তাই এ ধরনের খাবার থেকে দূরে থাকা জরুরি।

নিয়মিত ব্যায়াম করা

মাঝারি বয়সে নিয়মিত ব্যায়াম ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। দলীয় খেলা বা খোলা পরিবেশে ব্যায়াম মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে।

