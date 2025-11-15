পিঠব্যথার কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার

পিঠের ব্যথা (লো ব্যাক পেইন) একটি সাধারণ সমস্যা; যা পেশি, স্নায়ু অথবা মেরুদণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত।
কারণ
বয়সের কারণে মেরুদণ্ডের সমস্যা; যেমন স্পন্ডাইলোসিস, সায়াটিকা বা ডিস্ক প্রোলাপস ইত্যাদি। কিছু ক্ষেত্রে কিডনি বা পিত্তথলির সমস্যাও পিঠে ব্যথার কারণ হতে পারে।
লক্ষণ
ব্যথা কম থেকে তীব্র হতে পারে এবং এটি কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।
প্রতিরোধের উপায়
১. সঠিক অঙ্গভঙ্গি: বসা কিংবা দাঁড়ানো এবং শোয়ার সময় মেরুদণ্ড সোজা রেখে সঠিক ভঙ্গি বজায় রাখুন।
২. নিয়মিত ব্যায়াম: পিঠের পেশি শক্তিশালী করতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করুন। হাঁটা একটি সহজ ও নিরাপদ ব্যায়াম।
৩. ওজন নিয়ন্ত্রণ: অতিরিক্ত ওজন কোমরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
৪. সক্রিয় থাকুন: দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে না থেকে নিয়মিত বিরতি নিন এবং অবস্থান পরিবর্তন করুন।
চিকিৎসকের পরামর্শ কখন নিতে হবে
১. যদি ব্যথা তীব্র হয় অথবা দীর্ঘ সময় থাকে।
২. যদি ব্যথার সঙ্গে জ্বর, ওজন কমা কিংবা প্রস্রাবে সমস্যা হয়।
৩. ব্যথা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যদি ব্যাহত করে।