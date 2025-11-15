শীতে ত্বকযত্ন ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের উপায়

শীত প্রায় এসে গেছে। লাখো কোটি মানুষ এ সময় ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় ও রোগে ভোগে। ত্বক বা চামড়া মানব দেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ। সুতরাং এর সমস্যা ও রোগও বেশি। আজ আমরা আলোচনা করব শীতকালে কী কী ধরনের চর্ম সমস্যা ও রোগ হয় এবং এগুলো থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।
শীতে সাধারণত ত্বকের কী ধরনের সমস্যা হয়
শীতে সাধারণত ত্বকের যে ধরনের সমস্যা হয়, সেগুলো হলো—
- ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া
- কোনো কারণ ছাড়াই চুলকানো
- ঠোঁট ও পা শুষ্ক হয়ে ফেটে যাওয়া এবং ইনফেকশন হওয়া
- খুশকি বেশি হওয়া
- কিছু চর্মরোগ বেশি মাত্রায় দেখা দেওয়া, যেমন স্ক্যাবিস, অ্যালার্জি ইত্যাদি
- পুরোনো জামাকাপড়, উলের পোশাক, বিভিন্ন ক্রিম, লোশন, পমেড ইত্যাদি ব্যবহারে চুলকানি এবং ত্বকের প্রদাহ হওয়া।
এ ছাড়া বিভিন্ন ক্রনিক ডিজিজ; যেমন ডায়াবেটিস, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, থাইরয়েডের রোগে বেশি মাত্রায় ত্বক শুষ্ক হওয়া ও চুলকানি হওয়া।
শীতে ত্বকের সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায়
সাধারণ কিছু নিয়ম মেনে চললে শীতে ত্বকের সুরক্ষা সম্ভব। বিশেষ করে যাঁরা বিভিন্ন অ্যালার্জি এবং ক্রনিক ডিজিজ; যেমন ডায়াবেটিস, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, থাইরয়েডের রোগে ভুগছেন, তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে এবং ত্বকের যত্ন নিতে হবে।
- অতিরিক্ত শীতে প্রয়োজন ছাড়া বের না হওয়া
- বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়া
- ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা
- অলিভ অয়েল, নারকেল তেল, ভেসলিন, গ্লিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করা
- পুরোনো ও উলের কাপড় ব্যবহারের আগে ধুয়ে নেওয়া এবং যাদের উলের কাপড়ে অ্যালার্জি আছে, তারা ভেতরে সুতির কাপড় পরিধান করা
- খুশকির জন্য কিটোকোনাজল, জিংক পাইরিথিওন, সিক্লোপিরক্সযুক্ত শ্যাম্পু সপ্তাহে ২-৩ দিন ব্যবহার করা
- স্ক্যাবিস হলে একই কাপড়চোপড়, চাদর, গামছা, তোয়ালে, লেপ, কম্বল ইত্যাদি ব্যবহার না করা। এবং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শে পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা নেওয়া।
- ঠোঁট ও পায়ের চামড়া শুষ্ক হয়ে ফেটে গেলে, ব্যথা ও ইনফেকশন হলে বিশেষ করে ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগীদের দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।
- যাদের সাধারণ নিয়মকানুন মানার পর ত্বকের সমস্যা যাচ্ছে না, তারা দ্রুত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া।
