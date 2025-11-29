হোম > স্বাস্থ্য > স্বাস্থ্য টিপস

শীতে ত্বকের যত্ন ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের উপায়

ডা. মো. মোশাররফ হোসেন

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা। এই মৌসুমে মানবদেহের ত্বকের যত্ন নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে ডায়াবেটিস, কিডনি ও থাইরয়েডের রোগীদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

শীতকালে সাধারণত ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং কারণ ছাড়াই চুলকানি শুরু হতে পারে। ঠোঁট ও পায়ের চামড়া ফেটে গিয়ে ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

এ সময় খুশকির সমস্যা বাড়ে। স্ক্যাবিস এবং অ্যালার্জিজনিত রোগের প্রকোপও বেড়ে যায়।

পুরোনো উলের পোশাক, বিভিন্ন ক্রিম, লোশন ব্যবহারে ত্বকে প্রদাহ দেখা দিতে পারে। বিশেষত ডায়াবেটিস, ক্রনিক কিডনি রোগ ও থাইরয়েডের রোগীদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যায় এবং চুলকানির তীব্রতা বেশি থাকে।

শীতে ত্বকে যে ধরনের সমস্যা হয়

  • ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া
  • কোনো কারণ ছাড়াই চুলকানো
  • ঠোঁট-পা শুষ্ক হয়ে ফেটে যাওয়া এবং ইনফেকশন হওয়া
  • খুশকি বেশি হওয়া
  • কিছু চর্মরোগ বেশি মাত্রায় দেখা দেওয়া; যেমন স্ক্যাবিস, অ্যালার্জি ইত্যাদি
  • পুরোনো জামাকাপড়, উলের পোশাক, বিভিন্ন ক্রিম, লোশন, পমেড ইত্যাদি ব্যবহারে চুলকানি ও ত্বকের প্রদাহ হওয়া।

এ ছাড়া বিভিন্ন ক্রনিক ডিজিজ; যেমন ডায়াবেটিস, ক্রনিক কিডনি রোগ, থাইরয়েডের রোগে বেশি মাত্রায় ত্বক শুষ্ক হওয়া এবং চুলকানি হওয়া।

শীতে ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তির উপায়

সাধারণ কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে শীতে ত্বকের সুরক্ষা সম্ভব। বিশেষ করে যাঁরা বিভিন্ন অ্যালার্জি এবং ক্রনিক ডিজিজ; যেমন ডায়াবেটিস, ক্রনিক কিডনি রোগ, থাইরয়েডের রোগে ভুগছে; তাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকাসহ ত্বকের যত্ন নিতে হবে।

  • অতিরিক্ত শীতে প্রয়োজন ছাড়া বের না হওয়া
  • বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়া
  • ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা
  • অলিভ অয়েল, নারকেল তেল, ভ্যাসলিন, গ্লিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করা।
  • পুরোনো ও উলের কাপড় ব্যবহারের আগে ধুয়ে নেওয়া এবং যাদের উলের কাপড়ে অ্যালার্জি আছে, তাদের ভেতরে সুতির কাপড় পরিধান করা।
  • স্ক্যাবিস হলে পুরোনো ও উলের কাপড়চোপড়, চাদর, গামছা, তোয়ালে, লেপ, কম্বল ইত্যাদি ব্যবহার না করা। দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা নেওয়া।
  • ঠোঁট ও পায়ের চামড়া শুষ্ক হয়ে ফেটে গেলে, ব্যথা ও ইনফেকশন হলে; বিশেষ করে ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগীরা দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।
  • যাঁদের সাধারণ নিয়মকানুন মানার পরও ত্বকের সমস্যা যাচ্ছে না, তাঁদের দ্রুত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া।
  • শীতকাল আনন্দের হলেও ত্বকের জন্য এটি চ্যালেঞ্জের মৌসুম। সামান্য সচেতনতা এবং সঠিক যত্নের মাধ্যমে এ সময় ত্বককে সুস্থ, মসৃণ ও আরামদায়ক রাখা সম্ভব।

লেখক: চর্ম ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ, সিনিয়র কনসালট্যান্ট, আলোক হেলথকেয়ার, মিরপুর-১০, ঢাকা।

