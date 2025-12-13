থাইরয়েড হরমোন কম থাকার লক্ষণ

আমাদের শরীরে থাইরয়েড হরমোন কম থাকলে সেটি হাইপোথাইরয়েডিজম হিসেবে পরিচিত। এর জন্য সাধারণত শরীরে কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে—
শরীরের ব্যথা
অনেক সময় রোগীরা পা, কোমর বা গোড়ালির ব্যথা নিয়ে আসেন। প্রথমে তাঁরা অর্থোপেডিকস চিকিৎসক দেখান, কিন্তু পরবর্তী সময়ে থাইরয়েড পরীক্ষা করার পর বুঝতে পারেন, এটি মূলত হয়েছে হাইপোথাইরয়েডিজমের কারণে।
শরীর ফুলে যাওয়া
থাইরয়েডের সমস্যা হলে শরীরে পানি জমে যেতে পারে। ফলে পা বা চোখের আশপাশে ফুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনেকে এটিকে কিডনির সমস্যা ভাবেন, কিন্তু পরে পরীক্ষা করে দেখা যায়, এটি থাইরয়েডের কারণে।
শারীরিক দুর্বলতা এবং ঘুম ঘুম ভাব
অনেক সময় হালকা ধরনের দুর্বলতা, ক্লান্ত লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সমস্যা হয়, যা থাইরয়েডের কারণে হতে পারে।
গাইনি সমস্যা
নারীদের মাসিক অনিয়মিত হওয়া, অনেক দিন মাসিক না হওয়া কিংবা টানা ২৫ দিন
ধরে মাসিক হওয়া, বাচ্চা না হওয়া, ইনফার্টিলিটির সমস্যা, বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়েও অনেকে হরমোনের চিকিৎসকের কাছে আসেন, যেটি থাইরয়েডের কারণেও হতে পারে।
থাইরয়েডের সমস্যা শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রভাবিত করতে পারে এবং এর লক্ষণগুলো অনেক সময় অন্য কোনো সমস্যার মতো মনে হতে পারে, যেমন কিডনি বা হার্টের সমস্যা। তাই যদি ওপরের কোনো লক্ষণ যদি থাকে, তাহলে থাইরয়েড পরীক্ষা করানো জরুরি।