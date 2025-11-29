রাগ নিয়ন্ত্রণ করার ৫ উপায়

অল্পতেই অনেকে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। কারও ক্ষেত্রে এটি অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়েও চলে যায়। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন ইচ্ছা এবং নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অনুসরণ করা।
চিন্তা বিশ্লেষণ করুন
আমাদের মনে প্রায় সময় নেতিবাচক চিন্তা চলে আসে, যা রেগে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে আগে ভাবুন, যা ভাবছেন, আসলে তা কতটা যৌক্তিক। এতে দেখবেন, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন।
গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিন
শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আপনি দ্রুত উদ্বেগ কমাতে পারেন। চার সেকেন্ড শ্বাস নিন, চার সেকেন্ড শ্বাস ছাড়ুন, আর এভাবে পাঁচ মিনিট চালিয়ে যান। এতে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সমন্বয় হবে, যা আপনার হৃৎস্পন্দন ধীর করবে এবং শান্ত রাখবে।
অ্যারোমাথেরাপি ব্যবহার করুন
গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাকৃতিক সুগন্ধ আপনার মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক হতে পারে। এগুলো আপনি সুগন্ধি তেল, ধূপ বা মোমবাতির মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন।
ব্যায়াম করুন
রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সেরা উপায় হলো কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করা। যখন আপনি শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন, তখন মন শান্ত হয়।
থেরাপি
বিভিন্ন ধরনের মানসিক থেরাপির মাধ্যমে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।
সূত্র: হেলথলাইন