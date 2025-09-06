ভাইরাস জ্বরের মৌসুমে শিশুর যত্নে যা করবেন

এখন জ্বরের মৌসুম চলছে; বিশেষ করে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের বিভিন্ন ভাইরাস জ্বর হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হলো ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাস। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৭ আগস্ট পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ২৯ হাজার ৯৪৪ এবং মারা গেছে ১১৮ জন। চিকিৎসকেরা বলছেন, একটি এডিস মশাই এই তিন ভাইরাসের বাহক। ফলে ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণ।
ডেঙ্গু জ্বরের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ
চিকুনগুনিয়ার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ
চিকুনগুনিয়া ভাইরাসও এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এর প্রধান উপসর্গ হলো:
জিকা ভাইরাস জ্বর
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জিকা ভাইরাস জ্বরের তেমন কোনো লক্ষণ থাকে না। তবে থাকলেও সেটা হয় হালকা ধরনের। যেমন জ্বরের সঙ্গে র্যাশ, চোখ লালচে, মাথাব্যথা, মাংসপেশি এবং গিরায় ব্যথা হতে দেখা যায়। তবে এই ভাইরাস যদি গর্ভবতী মাকে আক্রান্ত করে, তখন গর্ভজাত শিশুর জন্মগত ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়। এ কারণে বিশেষজ্ঞরা গর্ভবতী মায়েদের জন্য জিকা ভাইরাসকে সবচেয়ে ভয়াবহ মনে করেন।
রোগনির্ণয়
ভাইরাস জ্বর শনাক্ত করার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হলো রোগীর রক্ত পরীক্ষা করানো। চিকিৎসকেরা উপসর্গ দেখে প্রাথমিক ধারণা নিলেও নিশ্চিত হতে রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি বুকের এক্স-রে, পেটের আলট্রাসনোগ্রামসহ অন্যান্য পরীক্ষাও করানোর পরামর্শ দেন।
কখন শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে
শিশুদের ক্ষেত্রে কিছু উপসর্গ দেখা দিলেই হাসপাতালে নিতে হবে। যেমন:
চিকিৎসা
প্রতিরোধের উপায়
চিকিৎসকেরা মনে করেন, প্রতিরোধ ছাড়া এই ভাইরাস জ্বর থেকে মুক্তির উপায় নেই। তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে।
চিকিৎসকদের পরামর্শ
ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া কিংবা জিকার মতো ভাইরাস জ্বরকে কখনো হালকাভাবে নেওয়া যাবে না; বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে সামান্য জ্বর হলেও সেটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। দ্রুততম সময়ে সঠিক রোগনির্ণয় করতে হবে এবং সময়মতো চিকিৎসার মাধ্যমে সম্ভব প্রাণঘাতী পরিস্থিতি এড়ানো।