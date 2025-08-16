হোম > স্বাস্থ্য

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল আজ ঢাকায় শাহবাগে শহিদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (BPHCDOA) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। ছবি: পিআইডি

বাংলাদেশে চিকিৎসকদের পরামর্শপত্রে অপ্রয়োজনীয় রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা দেওয়ার চর্চার কড়া সমালোচনা করেছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। অনর্থক টেস্ট না দিতে এবং মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা না নিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) বাংলাদেশ প্রাইভেট হসপিটাল ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক মালিক সমিতির এক অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান তিনি।

আসিফ নজরুল বলেন, সঠিক চিকিৎসাসেবা দেওয়ার সক্ষমতা বাংলাদেশের আছে। মানুষ ভারত-থাইল্যান্ডে চিকিৎসা নিতে চায় না। কিন্তু বাধ্য হয়ে অনেককে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়।

নির্দিষ্ট কোম্পানির ওষুধ কিনতে রোগীদের বাধ্য করার অভিযোগ তুলে ধরে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘পৃথিবীর কোন দেশে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির জন্য ডাক্তারের আলাদা সময় বরাদ্দ থাকে? বলেন, আপনারা ওষুধ কোম্পানির দালাল? কোন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের?’

নিজের বাসার রোগীর চিকিৎসাসেবা নেওয়ার উদাহরণ তুলে ধরে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমার বাসায় একটা ছেলে ছিল আমার সাহায্যকারী হিসেবে, সে গিয়েছে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। তাকে ১৪টা টেস্ট দেওয়া হয়েছে। পরে সে রাগ করে ঢাকার বাইরে থেকে চিকিৎসা করেছে, এত টেস্ট লাগেনি।’

বেসরকারি খাতে কর্মীদের পারিশ্রমিক নিয়ে প্রশ্ন তুলে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘একজন নার্স যদি ১২ হাজার টাকা বেতন পায়, তবে সে কীভাবে মেজাজ ঠিক রেখে ভালো সেবা দেবে?’

এ সমস্যা সমাধানে হাসপাতাল মালিকদের কম মুনাফা করার আহ্বান জানান তিনি।

