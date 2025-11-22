শরীরে পানিশূন্যতার লক্ষণ

শরীর পর্যাপ্ত পানি না পেলে বা বেশি ঘাম, ডায়রিয়া, বমি ইত্যাদির কারণে ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। এটি শুরুতে ছোটখাটো অসুবিধার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, কিন্তু সময়মতো সতর্ক না হলে শরীরের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। শরীর পানিশূন্য হলে এই লক্ষণগুলো দেখা যায়: জিব শুকনো ও চটচটে হওয়া শরীরে পানি কম থাকার কারণে জিব সাধারণত শুকনা অনুভূত হয়।
চোখের সমস্যা
চোখ বসে যেতে পারে বা ঝাপসা দেখা শুরু হতে পারে। এ ছাড়া চোখের অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।
শরীর দুর্বল ও অবসন্ন লাগা
হঠাৎ বা ধীরে ধীরে শরীর দুর্বল বোধ করতে পারে। তাই সেদিকে খেয়াল রাখুন।
মাথাব্যথা
অনেক সময় পানিশূন্যতার কারণে মাথাব্যথা শুরু হয়।
মিষ্টির প্রতি আকর্ষণ
শরীরে পানি কম থাকলে হঠাৎ মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে।
প্রস্রাবের রং ও গন্ধ পরিবর্তন
সাধারণত হালকা হলুদ প্রস্রাব গাঢ় হলুদ হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধ তৈরি হয়।
মলত্যাগে কষ্ট
শরীরে পানি কম থাকলে পায়খানা শক্ত এবং কষ্টসহকারে হয়।
এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে দ্রুত পর্যাপ্ত পানি পান করা উচিত। নিয়মিত পানি পান শরীরকে সচল রাখে এবং ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে সহায়ক।