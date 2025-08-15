হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আরও ১৩৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৩৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে চিকিৎসাধীন কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।

আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সূত্রমতে, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৭, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ২০, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২৪, খুলনা বিভাগে ১৪, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪ ও রাজশাহী বিভাগে ৯ জন রয়েছে।

চলতি বছরের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সারা দেশে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১০৪ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ২৫ হাজার ৭১০ রোগী। ভর্তি রোগীদের মধ্যে ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ পুরুষ ও ৪১ দশমিক ১ শতাংশ নারী রয়েছেন।

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মারা গেছে জুলাই মাসে। ওই মাসে মোট ৪১ জনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩, এপ্রিলে ৭, মে মাসে ৩ জন এবং জুনে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। মার্চ মাসে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। আর আগস্টের প্রথম ১৫ দিনে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভর্তি রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১০ হাজার ৬৮৪ জন হাসপাতালে এসেছে জুলাই মাসে। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩ জন এবং জুন মাসে ৫ হাজার ৯৫১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি মাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৪ হাজার ৭৩০ জন রোগী।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ওই বছর ১ হাজার ৭০৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়। এ ছাড়া গত বছর ১ লাখ ১ হাজার ২১১ জন, ২০২২ সালে ৬২ হাজার ৩৮২, ২০২১ সালে ২৮ হাজার ৪২৯, ২০২০ সালে ১ হাজার ৪০৫ জন এবং ২০১৯ সালে ১ লাখ ১ হাজার ৩৫৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।

সম্পর্কিত

এআই উদ্ভাবিত অ্যান্টিবায়োটিক ধ্বংস করল গনোরিয়ার ‘সুপারবাগ’

ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে আরও ২৫২ জন

‘ব্যবসায়ী–চিকিৎসক যোগসাজশে কৌটা দুধের বাণিজ্য বাড়াচ্ছে নবজাতক মৃত্যুর হার’

লাগাতার অসুস্থতার জন্য ঘন ঘন ছুটির আবেদন, দায়ী অফিসের এসি

ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৮২ জন

হ্রাসকৃত মূল্যে হার্টের রিং বিক্রি হবে ১ অক্টোবর থেকে

ডেঙ্গুতে নারীর মৃত্যু, হাসপাতালে ৪৩৪ জন

ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ রোগের সমাধান নিয়মিত শঙ্খ বাজানো: গবেষণা

ড্যাব নির্বাচনে হারুন-শাকিল প্যানেল জয়ী

দ্রুত জখম সারাবে এমআইটির ‘বডি গ্লু’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা