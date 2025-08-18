হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে আরও ৩৮০ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে আরও ৩৮০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ সময়ে চিকিৎসাধীন কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।

আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭০, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৬৬, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ৩১, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৭৪, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৫, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) সাত, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৪, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) চার ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুজন।

গত ২৪ ঘণ্টায় চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ৩৫৬ জন রোগী। চলতি বছরের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সারা দেশে ২৬ হাজার ৭৫৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৬২ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ ও ৩৭ দশমিক ৬ শতাংশ নারী রয়েছে। আর মারা গেছে ১০৫ জন চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু রোগী।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ওই বছর ১ হাজার ৭০৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়।

এ ছাড়া গত বছর ১ লাখ ১ হাজার ২১১ জন, ২০২২ সালে ৬২ হাজার ৩৮২, ২০২১ সালে ২৮ হাজার ৪২৯, ২০২০ সালে ১ হাজার ৪০৫ ও ২০১৯ সালে ১ লাখ ১ হাজার ৩৫৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।

