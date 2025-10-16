শারীরস্থানবিদ্যার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এক করার লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ব অ্যানাটমি দিবস পালিত

অ্যানাটমিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশের উদ্যোগে দেশে প্রথমবারের মতো গতকাল বুধবার (১৫ অক্টোবর) পালিত হয়েছে বিশ্ব অ্যানাটমি দিবস বা ‘ওয়ার্ল্ড অ্যানাটমি ডে’।
এ বছর অ্যানাটমি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল, ‘শারীরস্থানবিদ্যার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্ব সম্প্রদায়কে একত্রিত করা এবং মিল উদযাপনের পাশাপাশি পার্থক্যগুলিকে স্বীকৃতি।’ এই প্রতিপাদ্য আন্তর্জাতিক শারীরস্থান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্র্য ও সহযোগিতার বার্তা বহন করে।
দিবসটি উপলক্ষে গতকাল সকাল ৮টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়।
র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন অ্যানাটমিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক ঢাকা মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম মোস্তফা কামাল।
অধ্যাপক ডা. শামীম আরার সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. কামরুল আলম এবং উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. ফারুক আহমেদ।
র্যালি শেষে বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটির পদ্মা হলে অনুষ্ঠিত হয় বডি পেইন্টিং, পোস্টার প্রেজেন্টেশন ও বিভিন্ন অ্যানাটমি মডেল তৈরির প্রতিযোগিতা। সারাদেশ থেকে প্রায় ১২০ জন অ্যানাটমিস্ট এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।