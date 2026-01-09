হোম > পরিবেশ

দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬.৮ ডিগ্রি, শৈত্যপ্রবাহ আরও কত দিন— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

পুরো উত্তরাঞ্চলসহ দেশের ২০টি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। এর মধ্যে আজ শুক্রবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শৈত্যপ্রবাহের এই দাপট আরও কয়েক দিন থাকতে পারে। আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া আজ শুষ্ক থাকতে পারে। নরসিংদী, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া জেলাসহ রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ সকাল ৯টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে তাপমাত্রা ছিল ৯ দশমিক ৪, রংপুরে ৯ দশমিক ৬, ময়মনসিংহে ১২, সিলেটে ১২ দশমিক ৬, চট্টগ্রামে ১৫ দশমিক ৭, খুলনায় ১১ এবং বরিশালে ১১ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়েছে, আজ মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। অন্যান্য এলাকায়ও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। আজ দিনের বেলা সারা দেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পেতে পারে।

আগামীকাল শনিবার তাপমাত্রার পরিবর্তন না-ও হতে পারে। তবে রোববার থেকে তাপমাত্রা আবারও কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

সোমবার ১২ জানুয়ারি সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

সম্পর্কিত

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা আজও ১২ ডিগ্রির ঘরে

২২ জেলার ওপর দিয়ে বইছে শৈত্যপ্রবাহ

ঢাকায় তাপমাত্রা বেড়েছে

শৈত্যপ্রবাহে হাড়কাঁপানো শীত, আরও কত দিন থাকবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজ ঢাকায় শীতের দাপট আরও বেশি

মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রাজশাহীতে, তীব্র শীত কমবে কবে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকার বাতাস সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর, যেভাবে সতর্ক থাকবেন

ঢাকায় তাপমাত্রা বাড়তে পারে

ঢাকায় তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে

আসামে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, অনুভূত বাংলাদেশেও
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা