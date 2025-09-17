হোম > পরিবেশ

ঢাকায় বৃষ্টি হলেও বাড়বে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

সকাল থেকে ঢাকার আকাশ রৌদ্রজ্জ্বল। তবে, আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে আজ ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তাও আবার বজ্রসহ। আজ বুধবার, সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮–১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে সামান্য বাড়তে পারে দিনের তাপমাত্রা।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯৫ শতাংশ।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গতকাল অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ১০ মিলিমিটার।

সম্পর্কিত

বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে জাকার্তা, ঢাকার অবস্থান কত

তীব্র গরমে অর্থনীতিতে বছরে ক্ষতি ২১ হাজার কোটি টাকা

ওজোনস্তর রক্ষায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য: পরিবেশ উপদেষ্টা

তাপমাত্রা আরও কমবে, বৃষ্টি নিয়ে যা জানাল আবহাওয়া দপ্তর

টাঙ্গুয়ার হাওর: মাছ পাখি পরিবেশ সবই বিপন্ন

ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে আরও ২ দিন

ঢাকায় আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা বাড়বে না কমবে—জানাল আবহাওয়া দপ্তর

ঢাকার বায়ুমানে অবনতি, দূষণের শীর্ষে লাহোর

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

অস্বাস্থ্যকর বাতাস নিয়ে শীর্ষে কায়রো, ঢাকার অবস্থান কত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা