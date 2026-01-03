হোম > পরিবেশ

ঢাকায় ঘন কুয়াশা, তাপমাত্রা নেমেছে ১২ ডিগ্রিতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঘন কুয়াশায় বাড়ছে শীতের প্রকোপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গতকালও রোদের দেখা মিলেছিল। আর আজ সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে চারদিক। মেলেনি সূর্যের দেখা। এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে।

আজ শনিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এসব কথা বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আজ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। আজ সকালের বুলেটিনে দেখা যায়, সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৯ শতাংশ।

বজ্রপাত বৃদ্ধিতে জটিল হচ্ছে হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যা

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে জানা যায়, আজ দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

এ ছাড়া বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, এ সময় উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

এদিকে গতকাল শুক্রবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

