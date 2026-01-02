হোম > পরিবেশ

ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে রাজধানী ঢাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আজ শুক্রবার সকাল ঘন কুয়াশায় ঢেকে ছিল ঢাকা ও আশপাশের এলাকা, ছবিটি রাজধানীর মিরপুর থেকে সকাল সাড়ে ৭টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ শুক্রবার সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে রাজধানী ঢাকা। কুয়াশার কারণে সামান্য দূর থেকেও কিছুই দৃশ্যমান হচ্ছে না। তবে গতকালের তুলনায় আজ সকালে ঢাকার তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি হয়েছে ১৩ দশমিক ৫।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া থাকতে পারে শুষ্ক। এ সময় মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। আজ সূর্যাস্ত ৫টা ২৩ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৪২ মিনিটে।

সম্পর্কিত

ঢাকার বাতাসে বেড়েছে দূষণ, বিপজ্জনক অবস্থায় কায়রো

ঢাকায় শীত আরও বেড়েছে

পঞ্চগড়ে বিরল প্রজাতির সজারু উদ্ধার

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

শীতের দাপট আজও থাকবে, পড়বে ঘন কুয়াশা

আজ শীত আরও বাড়বে, কাটছে না কুয়াশার চাদর

শীতে কাঁপছে সারা দেশ, রাতে তাপমাত্রা আরও কমবে

ঢাকায় শীত আরও বেড়েছে, পড়বে ঘন কুয়াশা

শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন, কুয়াশায় ব্যাহত চলাচল

জেঁকে বসেছে শীত, বছরের শেষ দিন পর্যন্ত কমতে পারে তাপমাত্রা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা