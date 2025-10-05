হোম > পরিবেশ

ঢাকায় বায়ুদূষণ কমেছে, সবচেয়ে বেশি দিল্লিতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

বৃষ্টি ও শারদীয় দুর্গাপূজার ছুটির কারণে ঢাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা কদিন ধরে বেশ কম রয়েছে। বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের বায়ুদূষণ তালিকায় দেখা যায়, আজ রোববার ঢাকার বাতাসে দূষণের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। তালিকা বলছে, তুলনামূলকভাবে এখন বিশ্বের সব জায়গায় দূষণের পরিমাণ কমের দিকে।

আইকিউএয়ারের আজ সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ৭৪, যা সহনীয় বাতাসের নির্দেশক। গতকাল একই সময় ঢাকার বায়ুমান ছিল ৭৯। গতকাল থেকে দূষণ কিছুটা কমেছে।

বায়ুদূষণের তালিকায় আজ ২৪তম অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। গতকাল শনিবার ঢাকার অবস্থান ছিল ১৯তম।

আজ বায়ুদূষণের শীর্ষে ভারতের দিল্লি। শহরটির বায়ুমান আজ ১৬৫। শীর্ষ পাঁচে থাকা অন্য শহরগুলো হলো—ভিয়েতনামের হ্যানয়, ফিলিপাইনের ম্যানিলা, উজবেকিস্তানের তাসখন্দ ও ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা। শহরগুলোর বায়ুমান যথাক্রমে ১৫৩, ১৫০, ১৪৯ ও ১৪৯।

বাতাসের গুণমান সূচকের (একিউআই) মাধ্যমে দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করে নিয়মিত বায়ু পরিস্থিতি তুলে ধরে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। তাদের তালিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার বাতাসে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণাই দূষণের প্রধান উৎস। বেশি মাত্রার দূষণ শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদ্‌রোগ এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্যানসারের মতো মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী, বায়ুমান সূচক ৫০-এর নিচে থাকলে বিশুদ্ধ বাতাস ধরা হয়। ৫১-১০০ হলে তা সহনীয়। ১০১ থেকে ১৫০-এর মধ্যে হলে সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর। ১৫১-২০০ হলে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং সূচক ২০১ থেকে ৩০০ হলে বাতাসকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর সূচক ৩০০ ছাড়ালে সেই বাতাস দুর্যোগপূর্ণ।

বায়ুদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রতিবছর বহু মানুষ মারা যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বায়ুদূষণ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ বলে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে (বিএমজে) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়।

বায়ুদূষণ: বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এক অদৃশ্য বিপদ

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গৃহস্থালি ও পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের সম্মিলিত প্রভাবে বছরে ৬৭ লাখ মানুষ মারা যায়।

দীর্ঘদিন ঢাকার বাতাস অতিমাত্রায় দূষিত হওয়ায় বাইরে বের হলে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে।

বায়ুদূষণ সোরিয়াসিসসহ চর্মরোগের জন্য হতে পারে মারাত্মক: গবেষণা

পাশাপাশি ইটভাটা, শিল্পকারখানার মালিক এবং সাধারণ মানুষকে কঠিন বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ রাখা, নির্মাণস্থলে ছাউনি ও বেষ্টনী স্থাপন করা, নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের সময় ট্রাক বা লরি ঢেকে নেওয়া, নির্মাণস্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি ছিটানো এবং পুরোনো ও ধোঁয়া তৈরি করা যানবাহন রাস্তায় বের না করতে বলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

ঢাকায় বজ্রসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়তে পারে গরম

ঢাকার বায়ুমান সহনীয়, দূষণের শীর্ষে লাহোর

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকাসহ ১০ জেলায় ঝড়ের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ছুটির দিনে আজও বৃষ্টি, আগামীকালও থাকবে কি না—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নত বিশ্বকে অর্থ ও প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতার আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার

বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ, বন্দরগুলোতে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত, দেশজুড়ে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকায় কমেছে বায়ু দূষণ, সবচেয়ে বেশি লাহোরে

ভারী বৃষ্টি আরও কত দিন—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর, পাহাড়ে ভূমিধসের আশঙ্কা

২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় সর্বোচ্চ ২০৬ মিলিমিটার বৃষ্টি, কিন্তু কেন?
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা