২২ জেলার ওপর দিয়ে বইছে শৈত্যপ্রবাহ

পৌষ মাসে দেশজুড়ে শীতের দাপট কমছেই না। আজ বৃহস্পতিবার সকালে দেশের কোথাও কোথাও রোদের দেখা মিললেও শীত কাঁপন ধরিয়েই যাচ্ছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আজ দেশের ২২ জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও তাপমাত্রা বেশ কম রয়েছে। কমপক্ষে আরও দুই দিন তাপমাত্রা কম থাকতে পারে।
আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, খুলনা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা এবং কুষ্টিয়া জেলাসহ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজধানী ঢাকায় যা ছিল ১২ দশমিক ৫।
বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রাজশাহী ও রংপুরে তাপমাত্রা ছিল ৯ দশমিক ৪, ময়মনসিংহ ও সিলেটে ১০ দশমিক ৫, চট্টগ্রামে ১৩ দশমিক ৫, খুলনায় ১০ এবং বরিশালে ১১ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। অন্যান্য অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।
এ ছাড়া আজ সারা দেশের রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।