আসছে নতুন ধারাবাহিক ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’

অভিরামপুর নামের এক গ্রামের মানুষের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ধারাবাহিক নাটক ‘ঘুরিতেছে পাঙ্খা’। ওই গ্রামের অস্থির স্বভাবের মানুষের মজার সব কাণ্ড, প্রেম, ঝগড়া আর ডিশ-সংযোগের ব্যবসা ঘিরেই নাটকের কাহিনি। রচনা ও পরিচালনা করেছেন হিমু আকরাম। ১৩ অক্টোবর থেকে আরটিভিতে প্রচার শুরু হবে। দেখা যাবে সোম থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটে।
ঘুরিতেছে পাঙ্খা ধারাবাহিকের গল্পে দেখা যাবে, তিন বন্ধু বাবুল, মোহন ও পাঙ্খা মিলে ডিশ ব্যবসা করে। গ্রাম্য বিজ্ঞানী পাঙ্খার হাতির পিঠে বিয়ের স্বপ্ন, কুংফু ওস্তাদ বাবুলের সোনার দাঁতের খায়েশ, আর সুদের কারবারি মোহনের প্রেম—সব মিলিয়ে ঘটছে একের পর এক ঘটনা। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আ খ ম হাসান, আরফান আহমেদ, ফারুক আহমেদ, রাশেদ সীমান্ত, রোজী সিদ্দিকী, এজাজুল ইসলাম, মৌসুমী হামিদ, মায়মুনা মমো প্রমুখ।
ঘুরিতেছে পাঙ্খা দিয়ে দীর্ঘদিন পর ধারাবাহিক নির্মাণ করছেন হিমু আকরাম। গত বছর ‘আলতাবানু জোছনা দেখেনি’ নামের সিনেমার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল পশ্চিমবঙ্গের স্বস্তিকা মুখার্জির। তবে অভিনেত্রীর ভিসা জটিলতায় আটকে গেছে সিনেমার কাজ।