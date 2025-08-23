মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার গল্পের নাটক ‘বিনোদিনী’

মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার গল্পে নির্মিত হয়েছে নাটক ‘বিনোদিনী’। সম্প্রতি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পেয়েছে নাটকটি। বানিয়েছেন সৈয়দ ফরহাদ।
বিনোদিনী নাটকের গল্পে দেখা যাবে, দুটো ভিন্ন জগতের মানুষ—গেস্টহাউসের একজন সাধারণ কর্মী পলাশ আর গ্ল্যামার দুনিয়ার অভিনেত্রী এশা। ভাগ্যের খেলায় এক রাতে তারা ভয়ানক এক পরিস্থিতর মুখোমুখি হয়। এ যেন এমন এক পথ, যেখান থেকে ফেরার আর কোনো উপায় নেই। এরপর একের পর এক ঘটতে থাকে লোমহর্ষক সব ঘটনা।
নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোজ প্রামাণিক, ইমতিয়াজ বর্ষণ, প্রিয়ন্তী উর্বী প্রমুখ।
নির্মাতা সৈয়দ ফরহাদ বলেন, ‘নাটকটির গল্প দর্শকদের শিকার ও শিকারির মধ্যকার পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। না জেনে, না বুঝে অচেনা কাউকে বিশ্বাসের পরিণাম যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, দেখা যাবে তা-ও। ধীরে ধীরে গভীর এক রহস্যের বেড়াজালে আটকা পড়ে তারা। পলাশ কি পারবে এই রহস্যের জাল ভেদ করে সত্যটা খুঁজে বের করতে, নাকি এশার সঙ্গে সে-ও হারিয়ে যাবে অপরাধের গভীর অন্ধকারে? আশা করি বিনোদিনীর শেষ দৃশ্য পর্যন্ত উপভোগ করবে দর্শক।’