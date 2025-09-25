শিল্পকলায় বঙ্গরঙ্গ নাট্যদলের ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’

গত আগস্টে বঙ্গরঙ্গ নাট্যদল নিয়ে এসেছিল তাদের নতুন নাটক ‘মৃত্যুহীন প্রাণ’। আবারও মঞ্চে উঠছে নাটকটি। আগামীকাল শুক্রবার রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে মৃত্যুহীন প্রাণ নাটকের দ্বিতীয় প্রদর্শনী।
মৃত্যুহীন প্রাণ একটি ধূসর ব্যঙ্গাত্মক একাঙ্ক নাটক। উৎপল দত্তের ‘মৃত্যুর অতীত’ অবলম্বনে নাটকটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন মিথুন মোস্তফা। গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন তিনি।
এই নাটকে শ্রমজীবী মানুষের দাবি-আন্দোলনের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও প্রতিরোধের প্রশ্নে রচিত এই নাটকের কাহিনিতে বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বার্তা তুলে ধরা হয়েছে।
বিভিন্ন চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন শান্তনু, মাসুম, সারওয়ার, বিপন্ন, শমিত, লাবণ্য, টুটুল, আলামিন, আয়েশা প্রমুখ। কারিগরি নির্দেশনায় আছেন আসিফ মুনীর। নাটকের সংগীত সংযোজন করেছেন সংগীতশিল্পী রাশেদুল হক, আর আলোকসজ্জার দায়িত্বে আছেন হাসান মাহমুদ।