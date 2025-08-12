আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’

আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’। এতে তাঁরা দুজন অভিনয় করেছেন নামভূমিকায়। আবুল হায়াত অভিনয় করেছেন বিকেল চরিত্রে এবং দিলারা জামান বেলার ভূমিকায়। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন শরীফুল ইসলাম শামীম। আরও অভিনয় করেছেন নাবিলা বিনতে ইসলাম, গোলাম কিবরিয়া তানভীর প্রমুখ।
আবুল হায়াত বলেন, ‘বেলা ও বিকেলের গল্প নিয়েই নাটকটি নির্মিত হয়েছে। দিলারা ভাবির সঙ্গে বহু নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করেছি। তবে নাটকের নামভূমিকায় এর আগে সম্ভবত আমরা একসঙ্গে কাজ করিনি; যে কারণে এই নাটকে কাজ করতেও বেশ ভালো লেগেছে। পরিচালক শামীম চেষ্টা করেছে নাটকটি যত্ন নিয়ে নির্মাণ করতে। আশা করছি প্রচারে এলে সবার ভালো লাগবে।’
দিলারা জামান বলেন, ‘গল্পটা খুব সুন্দর। এখন বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। এতটুকু বলতে পারি, এই সময়ে এসে শামীমের এই ধরনের গল্প নিয়ে নাটক নির্মাণ একটা চ্যালেঞ্জই বলা চলে। কারণ, চরিত্রনির্ভর গল্প আমাদের এখানে হয় না বললেই চলে। এমন সুন্দর একটি কাজের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ শামীমকে।’
পরিচালক শরীফুল ইসলাম শামীম জানান, শিগগির বেলা ও বিকেল নাটকটি এনিগমা টিভিতে প্রচার হবে।