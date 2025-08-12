হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘বেলা ও বিকেল’ নাটকে আবুল হায়াত ও দিলারা জামান। ছবি: সংগৃহীত

আবুল হায়াত ও দিলারা জামানকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নাটক ‘বেলা ও বিকেল’। এতে তাঁরা দুজন অভিনয় করেছেন নামভূমিকায়। আবুল হায়াত অভিনয় করেছেন বিকেল চরিত্রে এবং দিলারা জামান বেলার ভূমিকায়। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন শরীফুল ইসলাম শামীম। আরও অভিনয় করেছেন নাবিলা বিনতে ইসলাম, গোলাম কিবরিয়া তানভীর প্রমুখ।

আবুল হায়াত বলেন, ‘বেলা ও বিকেলের গল্প নিয়েই নাটকটি নির্মিত হয়েছে। দিলারা ভাবির সঙ্গে বহু নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করেছি। তবে নাটকের নামভূমিকায় এর আগে সম্ভবত আমরা একসঙ্গে কাজ করিনি; যে কারণে এই নাটকে কাজ করতেও বেশ ভালো লেগেছে। পরিচালক শামীম চেষ্টা করেছে নাটকটি যত্ন নিয়ে নির্মাণ করতে। আশা করছি প্রচারে এলে সবার ভালো লাগবে।’

দিলারা জামান বলেন, ‘গল্পটা খুব সুন্দর। এখন বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। এতটুকু বলতে পারি, এই সময়ে এসে শামীমের এই ধরনের গল্প নিয়ে নাটক নির্মাণ একটা চ্যালেঞ্জই বলা চলে। কারণ, চরিত্রনির্ভর গল্প আমাদের এখানে হয় না বললেই চলে। এমন সুন্দর একটি কাজের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ শামীমকে।’

পরিচালক শরীফুল ইসলাম শামীম জানান, শিগগির বেলা ও বিকেল নাটকটি এনিগমা টিভিতে প্রচার হবে।

সম্পর্কিত

সেলিম আল দীনের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা থিয়েটারের উৎসব

‘মিথিলার ফিরে আসা’ নাটকে নামভূমিকায় মিহি, সঙ্গে শিশির ও সাব্বির

সালমানের বিগ বসে আসছেন পেহেলগাম হামলায় নিহত নৌসেনার স্ত্রী হিমাংশি

আরটিভিতে শুরু হলো ‘ম্যানেজ মাস্টার’

ছেলেকে নিয়ে অশোভন মন্তব্য করায় খেপলেন অপূর্ব

আদিবাসী দিবসের নাটকে মণিপুরি মেয়ে জয়ার গল্প

এআই দিয়ে ছবি বিকৃতকারীদের শাস্তির দাবি জানালেন মেহজাবীন

শেষ হলো তাহসানের উপস্থাপনায় ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’-এর প্রথম সিজন

সিঙ্গাপুরে মাস্টারক্লাস পরিচালনা করবেন বাংলাদেশের পূজা সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে প্রাঙ্গণেমোরের ‘শেষের কবিতা’ নাটকের প্রদর্শনী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা