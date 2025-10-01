শারদীয় দুর্গোৎসবে টিভি আয়োজন

সারা দেশে চলছে শারদীয় দুর্গা উৎসব। এ উপলক্ষে দেশের টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের নির্বাচিত অনুষ্ঠানের খবর নিয়ে এই প্রতিবেদন।
এটিএন বাংলা
শারদীয় শশী: আজ বুধবার বেলা ১টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘শারদীয় শশী’।
দশভূজা: আজ বুধবার রাত ১০টা ৫০ মিনিটে প্রচারিত হবে পূজার বিশেষ নাটক ‘দশভূজা’। রচনা ও পরিচালনায় শৌর্য দীপ্ত সূর্য। অভিনয় করেছেন নাজিয়া হক অর্ষা, সাব্বির আহমেদ, নরেশ ভুঁইয়া, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, তালিম কুমার প্রমুখ।
ঢাকের তালে: আগামীকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান ‘ঢাকের তালে’।
এনটিভি
আজ সকালের গান: পূজা উপলক্ষে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এনটিভি। আগামীকাল দশমী উপলক্ষে সকাল ৮টায় গান শোনাবেন সংগীতশিল্পী সন্দীপন।
এনটিভির নিমন্ত্রণে: অভিনেত্রী স্বর্ণলতা দেবনাথ বলবেন পূজা নিয়ে তাঁর জীবনের নানা স্মৃতি আর না বলা কথা। রফিকুল ইসলামের প্রযোজনায় অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন নূজহাত সওম। প্রচারিত হবে আগামীকাল ২ অক্টোবর সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে।
মিউজিক নাইট: পূজা উপলক্ষে স্টুডিও থেকে সরাসরি গান গেয়ে শোনাবেন কণ্ঠশিল্পী পূজা। মোহাম্মদ নূরুজ্জামানের প্রয়োজনায় অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন ফারজানা বিথী। প্রচারিত হবে আগামীকাল রাত ১১টা ৩০ মিনিটে।
বাংলাভিশন
আদ্যাশক্তি মা দুর্গা: শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে বাংলাভিশনে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ‘আদ্যাশক্তি মা দুর্গা’। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধানমন্ডি কলাবাগান পূজা ট্রাস্টের সভাপতি তপন কান্তি সরকার এবং ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠের ব্যবস্থাপক স্বামী দেবধ্যানানন্দ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় থাকবেন ইন্দ্রানি নিশি। প্রযোজনায় সুব্রত দে। প্রচারিত হবে আগামীকাল ২ অক্টোবর বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে।
মাছরাঙা
রাধিকা: দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামীকাল ২ অক্টোবর রাত সাড়ে ১০টায় প্রচারিত হবে নাটক ‘রাধিকা’। রচনা আমানুল হক হেলাল, পরিচালনা ফরহাদ আলম। অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, মিহি আহসান, রানা চৌধুরী, জয়রাজসহ অনেকে। গল্পে দেখা যাবে, দরিদ্র ঘরের মেয়ে রাধিকা প্রতিদিন গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা শাক-সবজি বিক্রি করে যা পায়, তা দিয়ে সংসার চালায়। ঘরে বৃদ্ধ বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। রাধিকার প্রেমে পড়ে জেলে পরিবারের ছেলে মাধব। সরাসরি না বললেও মাধব তার আচার আচরণে বুঝিয়ে দেয় রাধিকাকে সে ভালোবাসে। রাধিকাও কিছুটা প্রশ্রয় দেয় মাধবকে। একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে তারা। কিন্তু এক ঝড় এসে সেই স্বপ্ন কেড়ে নেয়।
দুরন্ত টিভি
হৈ হৈ হল্লা: গতকাল শুরু হয়েছে ‘হৈ হৈ হল্লা’ নাটকের বিশেষ পর্ব। প্রচারিত হবে ২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা ৩০ মিনিট ও রাত ৮টায়। পার্থ প্রতিম হালদারের পরিচালনায় অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, শাহনাজ খুশি, শিশুশিল্পী কাজী আফরা ইভিলিনা, ইশরাক তূর্য, সমাদৃতা প্রহর, আয়াজ মাহমুদ, রাঈদা ঋ জুনি ও কাওসার বিন মামুন। গল্পে দেখা যাবে ডাক্তার সফদার চৌধুরী এবং তাঁর বাড়ির বিভিন্ন ফ্ল্যাটের শিশুদের মধ্যে দুর্গাপূজাকে ঘিরে চলে উৎসবের আয়োজন। উৎসবকে ঘিরে সফদার চৌধুরী ও শিশুরা একটি নাটক তৈরির পরিকল্পনা করে। সেই নাটক করতে গিয়ে ঘটতে থাকে নানা মজার ঘটনা।
বানাই মজার খাবার মা-বাবা আর আমি: শারদীয় দুর্গাপূজার বিশেষ রান্না নিয়ে ‘বানাই মজার খাবার মা-বাবা আর আমি’-এর বিশেষ পর্ব। অনুষ্ঠানে একজন শিশু তার মা অথবা বাবার সঙ্গে আনন্দ আড্ডার পাশাপাশি পূজার স্পেশাল খাবার রান্না করে। প্রচারিত হবে আজ ও আগামীকাল বেলা ১টা ও রাত ৯টায়। আজকের অতিথি শ্রীনিধি সরকার রাধিকা ও তার বাবা এবং আগামীকালের অতিথি পূর্ণা আনন্দিতা ও তার মা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন আমিনা নওশিন রাইসা, সঞ্চালনায় রন্ধনশিল্পী আফিফা আখতার লিটা।
মঙ্গলালোকে: পূজা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে নৃত্য পরিবেশন করবে নৃত্য সংগঠন কল্পতরুর নৃত্যশিল্পী রুদমিলা প্রিয়ন্তি চৌধুরী, নোহলী ইসলাম শ্রেয়া, সুমাইয়া আক্তার শোভা, আমিরা মাহমুদ, আনুদিয়া, আবেয়া আকন্দ, মধুরিমা রয়সহ অনেকে। প্রচারিত হবে আজ সকাল ১০টায়।
রঙের খেলায় সুরের ভেলায় পূজার মেলায়: শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে শিশুদের সঙ্গে গান গাইবেন সংগীতশিল্পী আবিদা সুলতানা, দেবলীনা সুর ও চম্পা বণিক। পার্থ প্রতিম হালদার ও জামাল হোসেন আবির পরিচালিত অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আগামীকাল ২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে।
শুভ বিজয়া: আড্ডার ছলে পূজার নানা গল্প, কথা নিয়ে সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠানটি। অংশ নিয়েছেন আবৃত্তি শিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে থাকবে শিশুশিল্পী বর্ণমালা, কথা ও সমৃদ্ধ। পার্থ প্রতিম হালদার পরিচালিত অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আগামীকাল সকাল ১০টায়।