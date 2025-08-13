হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

মিষ্টি নীহার প্রেমে দুষ্টু ইয়াশ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

উইশ কার্ড নাটকের দৃশ্যে ইয়াশ ও নীহা। ছবি: সংগৃহীত

ইয়াশ রোহান ও নাজনীন নীহাকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে নাটক ‘উইশ কার্ড’। এতে সাদ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইয়াশ, হৃদি চরিত্রে নীহা। নাটকটি পরিচালনা করেছেন জাকারিয়া সৌখিন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ক্যাপিটাল ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে উইশ কার্ড নাটকটি।

নাটকের গল্পে দেখা যাবে, হৃদি (নীহা) এক বন কর্মকর্তার মেয়ে। বাবার বদলির কারণে সে নতুন এক এলাকায় আসে এবং ভর্তি হয় স্থানীয় একটি কলেজে। প্রথম দিনেই তার দেখা হয় কলেজের সবচেয়ে দুষ্টু ছাত্র সাদের (ইয়াশ রোহান) সঙ্গে। সাদ যতটা চঞ্চল ও দুষ্টু, হৃদি ঠিক ততটাই মিষ্টি ও গম্ভীর। ধীরে ধীরে হৃদিকে ভালোবেসে ফেলে সাদ। কিন্তু প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে বরং হৃদি এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় সাদকে। জানায়, হৃদিকে পেতে হলে পূরণ করতে হবে কয়েকটি উইশ।

উইশ কার্ড নাটকের দৃশ্যে ইয়াশ ও নীহা। ছবি: সংগৃহীত

নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিন বলেন, ‘এর আগে নীহার সঙ্গে কাজ হলেও এবারই প্রথম ইয়াশের সঙ্গে কাজ হলো। দুজনেই খুব ভালো করেছেন। নাটকের গল্পটি ভালো। টিনএজ প্রেমের আবেগটা ধরার চেষ্টা করেছি এই নাটকে। আশা করছি, সবার ভালো লাগবে।’

অভিনেতা ইয়াশ রোহান বলেন, ‘নাটকের গল্পটা দারুণ এনার্জেটিক। সৌখিন ভাই প্রতিটি দৃশ্য নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। দর্শক মুগ্ধ হবেন বলে আমার বিশ্বাস।’

