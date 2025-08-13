বিটিভিতে আবার ফিরছে ‘নতুন কুঁড়ি’

এক সময় নতুন শিল্পীদের উঠে আসার প্ল্যাটফর্ম ছিল ‘নতুন কুঁড়ি’। দীর্ঘদিন ধরে দেশের নানা প্রান্তের শিশুদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে অনুষ্ঠানটি। মোস্তফা মনোয়ারের প্রযোজনায় ১৯৭৬ সালে বিটিভিতে শুরু হয় এই রিয়েলিটি শো। সর্বশেষ আয়োজিত হয় ২০০৫ সালে।
প্রায় দুই দশক পর আবার শুরু হচ্ছে নতুন কুঁড়ি। বিটিভি নতুনভাবে নতুন কুঁড়ি ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছে গতকাল। বিটিভির সোশ্যাল মিডিয়া পেজে প্রকাশ করা হয়েছে নতুন লোগো ও টিজার।
জানা গেছে, ১৫ আগস্ট থেকে অনলাইনে নতুন কুঁড়ির রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। পুরো দেশকে ২০ অঞ্চলে ভাগ করে বাছাই চলবে। সেখান থেকে বিজয়ীরা যাবে মূল প্রতিযোগিতায়।
একক অভিনয়, দলীয় অভিনয়, লোকনৃত্য, উচ্চাঙ্গ নৃত্য, দেশাত্মবোধক গান, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, লোকগীতি, ছড়া আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, গল্প বলা ইত্যাদি বিষয়ে ‘ক’ ও ‘খ’ শাখায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ক শাখার প্রতিযোগীদের বয়সসীমা ৬ থেকে ১০ এবং খ শাখার ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৫ বছর।
নতুন কুঁড়ির হাত ধরে দেশের মিডিয়ায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন অনেক শিল্পী। অনুষ্ঠানটি শুধু শিশু কিশোরদের অনুপ্রাণিত করেনি, বরং দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বহু তারকার জন্ম দিয়েছে।
এর মাধ্যমে টেলিভিশনে দ্যুতি ছড়িয়েছেন তারানা হালিম, তমালিকা কর্মকার, মেহবুবা মাহনূর চাঁদনী, রুমানা রশীদ ঈশিতা, তারিন জাহান, সাবরীন সাকা মীম, নুসরাত ইমরোজ তিশার মতো শিল্পীরা।