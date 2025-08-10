সিনেমার পর আবার ওয়েব সিরিজে ফিরলেন আফরান নিশো

২০২৩ সালে ‘সুড়ঙ্গ’ দিয়ে বড়পর্দায় যাত্রা শুরু হয় আফরান নিশোর। এ বছর এসেছে তাঁর আরেক সিনেমা ‘দাগি’। সিনেমায় পা রাখার পর আর ওয়েব কনটেন্টে অভিনয় করেননি নিশো। শুধু সিনেমা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অবশ্য, সুড়ঙ্গ মুক্তির দুই মাস পর হইচইয়ে এসেছিল ‘সাড়ে ষোল’ সিরিজ। সুড়ঙ্গর আগেই এটির শুটিং করছিলেন নিশো।
পর পর দুই সিনেমায় অভিনয়ের পর আবার ওটিটিতে ফিরলেন আফরান নিশো। প্রায় ৩ বছর পর করলেন কোনো ওয়েব সিরিজের কাজ। অভিনয় করেছেন ভিকি জাহেদের পরিচালনায় ‘আকা’ সিরিজে। এতে নিশোর সঙ্গী হয়েছেন মাসুমা রহমান নাবিলা। এটি অভিনেত্রীর প্রথম ওয়েব সিরিজ।
এর আগে ‘পুণর্জন্ম’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’, ‘শেষ দেখা’, ‘চম্পা হাউস’, ‘রেডরাম’, ‘ভুলজন্ম’সহ অনেক কাজে ভিকি জাহেদের পরিচালনায় অভিনয় করেছেন আফরান নিশো। আকা সিরিজের মাধ্যমে আবারও একত্র হয়েছেন এই অভিনেতা-নির্মাতা জুটি।
আকা সিরিজের শুটিং হয়েছে ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে। ন্যায়-অন্যায়, শোধ-প্রতিশোধ, সাসপেন্স ও রহস্যের মিশেলে নির্মিত হয়েছে সিরিজটি।
নির্মাতা ভিকি জাহেদ বলেন, ‘আগে অনেক থ্রিলার বানিয়েছি, কিন্তু এই প্রথম একটা সোশ্যাল থ্রিলার নির্মাণ করলাম। নিশো ভাইয়ের সঙ্গে এর আগে অনেক কাজ করেছি, তবে এই প্রথম কোনো সিরিজ করলাম আমরা। উনার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা সব সময়ই স্পেশাল। সব মিলিয়ে আকা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সিরিজ হতে যাচ্ছে।’
হইচই জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসে এ প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে আকা সিরিজটি।