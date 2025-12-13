বাতিল হলো আতিফ আসলামের কনসার্ট, হতাশ শিল্পীরা

যৌথ চেষ্টায় মেলেনি অনুমতি
অনুমতি না পাওয়ায় নভেম্বর-ডিসেম্বরে স্থগিত হয়েছে বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে আয়োজন করা চারটি কনসার্ট। তাই শঙ্কা ছিল ১৩ ডিসেম্বর ঘোষণা দেওয়া পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের কনসার্ট নিয়ে। আয়োজক পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছিল, নির্ধারিত সময়েই হবে এই কনসার্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শঙ্কাই হলো সত্যি। নিরাপত্তার কারণে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় স্থগিত করা হয়েছে আতিফের কনসার্ট।
এ মাসে দুটি কনসার্টে পারফর্ম করতে বাংলাদেশে আসার কথা ছিল আতিফের। তবে স্থগিত হওয়ার শঙ্কা আছে জেনে দুটি কনসার্ট আয়োজনের পরিকল্পনা থেকে সরে এসে যৌথভাবে একটি কনসার্টের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মেইন স্টেজ ইনক ও স্পিরিটস অব জুলাই। সেভাবেই চলছিল প্রস্তুতি। দর্শকদের যাতায়াত সহজ করতে বিআরটিসির ফ্রি শাটল সার্ভিসেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে শেষ পর্যন্ত প্রশাসন থেকে মেলেনি অনুমতি। বৃহস্পতিবার রাতে আতিফ আসলামের ফেসবুক পেজ থেকে কনসার্ট বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হয়। পরে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ ইনক ফেসবুকে জানায়, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এবং নিরাপত্তার বিধিনিষেধের কারণে অনুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়েছে। দর্শকদের টিকিটের মূল্য শিগগির ফেরত দেওয়ার কথাও জানিয়েছে তারা।
আজ পূর্বাচলের নিউ প্রজেক্ট টাউনের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আতিফ আসলামের এই কনসার্ট। আতিফের সঙ্গে পারফর্ম করার কথা বাংলাদেশের নেমেসিস ব্যান্ড এবং ফুয়াদ অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের। হঠাৎ করে কনসার্ট বাতিলের ঘোষণায় অন্য সবার মতো হতাশ হয়েছেন শিল্পীরাও। দুঃখ প্রকাশ করে ফেসবুক পেজে আতিফ আসলাম লিখেছেন, ‘প্রিয় বাংলাদেশি ভক্তরা, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় নির্ধারিত কনসার্টে আমরা পারফর্ম করছি না। কারণ, কনসার্টের আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় স্থানীয় অনুমতি, নিরাপত্তা ছাড়পত্র ও লজিস্টিকস (সরঞ্জাম/ব্যবস্থাপনা) বিষয়গুলো ঠিক করতে পারেননি।’
ফুয়াদ আল মুক্তাদির বলেন, ‘আমরা ভীষণ এক্সাইটেড ছিলাম পারফর্ম করার জন্য। কয়েক দিন ধরে আমরা ইভেন্ট কোম্পানির কাছ থেকে আপডেট নিচ্ছিলাম, আর যা যা আপডেট পেয়েছিলাম, তাতে মনে হচ্ছিল সব ঠিকই আছে। সাউন্ড কোম্পানির সঙ্গেও ডাবল-চেক করেছিলাম। সবাইকে বুকিং দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানলাম, সিকিউরিটির কারণে শো ক্যানসেল হয়েছে। কনসার্ট বারবার ক্যানসেল হওয়ায় মিউজিশিয়ান, সাউন্ড কোম্পানি ভেনডোর্স, স্পনসর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এমনকি দর্শকেরাও। আমরা সবার মতো অপেক্ষা করছি, পরিস্থিতি কখন স্বাভাবিক হবে। ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, আমরাও খুব আপসেট।’
কনসার্টে স্থগিত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছে নেমেসিস। ব্যান্ডটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘কনসার্টের অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট আপডেট জানতে আয়োজকদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রতিবার, আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে, সব ব্যবস্থা যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং আয়োজকেরা অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রগুলো নিশ্চিত করার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হলো। বাংলাদেশে লাইভ ইভেন্টগুলোকে ঘিরে চলমান অনিশ্চয়তা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সবার জন্য, বিশেষ করে আমাদের মতো শিল্পীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এই ঘটনা সেই উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।’