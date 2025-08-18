হোম > বিনোদন > গান

মিল্টন খন্দকারের কথা ও সুরে গাইলেন চার শিল্পী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

বাঁ থেকে) সোহেল মেহেদী, লুইপা, মিল্টন খন্দকার, বেলী আফরোজ ও সাব্বির জামান। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘বৈঠকখানা’ অনুষ্ঠানে দুটি নতুন গান গাইলেন চার সংগীতশিল্পী সোহেল মেহেদী, বেলী আফরোজ, সাব্বির জামান ও জিনিয়া জাফরিন লুইপা। সোহেল মেহেদী ও বেলী আফরোজ গেয়েছেন ‘প্রেমের ঘর’ শিরোনামের গান। সাব্বির জামান ও লুইপা গেয়েছেন ‘ভালোবাসা পাওয়া’ শিরোনামের একটি গান। রোববার বিটিভিতে গান দুটির রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। দুটি গানই লিখেছেন এবং সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন মিল্টন খন্দকার।

এই গানের মাধ্যমে দুই যুগের বেশি সময় পর মিল্টন খন্দকারের কথা ও সুরে গান গাইলেন সোহেল মেহেদী। সাব্বির ও লুইপা এর আগেও তাঁর কথা ও সুরে গান গেয়েছেন। তবে বেলী আফরোজ প্রথমবার মিল্টন খন্দকারের কথা ও সুরে গাইলেন বিটিভির কোনো অনুষ্ঠানে। চলতি মাসে বিটিভিতে প্রচারিত হবে বৈঠকখানার নতুন পর্বটি।

সোহেল মেহেদি বলেন, ‘রাজধানীতে এসে প্রথম যাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তিনি মিল্টন খন্দকার। সেই মানুষটির কথা ও সুরে দীর্ঘদিন পর কাজ হলো। খুব উচ্ছ্বসিত আমি। এখন থেকে আমাদের নিয়মিত কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস।’

বেলী আফেরাজ বলেন, ‘মিল্টন ভাইয়ের কথা ও সুরে বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গন সমৃদ্ধ হয়েছে। আমারও সৌভাগ্য হলো তাঁর কথা ও সুরে গাইবার। আশা করছি, গানটি শ্রোতাদের ভালো লাগবে।’

সাব্বির জামান বলেন, ‘মিল্টন খন্দকারের সুরে আগেও গান গেয়েছি। তবে বিটিভিতে এবারই প্রথম আমি আর লুইপা কোনো মৌলিক গান করেছি তাঁর কথা ও সুরে। তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।’

লুইপা বলেন, ‘আমি আগেও শ্রদ্ধেয় মিল্টন খন্দকারের কথা ও সুরে গান গেয়েছি। তবে এবারের গানটি অনেক বেশি সুন্দর।’

