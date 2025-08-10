শাফিন ও জুয়েলের স্মরণে ‘স্মৃতিতে সুরের সারথি’

গত বছর প্রয়াত হয়েছেন দুই সংগীত তারকা হাসান আবিদুর রেজা জুয়েল ও মাইলস ব্যান্ডের শাফিন আহমেদ। প্রয়াত এই দুই সংগীতশিল্পীর স্মরণে ‘স্মৃতিতে সুরের সারথি’ নামের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গতকাল ৯ আগস্ট। ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে সিঙ্গার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, গীতিকবি সংঘ বাংলাদেশ ও মিউজিক কম্পোজার্স সোসাইটি বাংলাদেশ।
শাফিন আহমেদ ও হাসান আবিদুর রেজা জুয়েলকে স্মরণ করতে এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, গীতিকারসহ সংগীতাঙ্গনের অনেকে। উপস্থিত ছিলেন সংগীতশিল্পী হামিন আহমেদ, পার্থ বড়ুয়া, সুরকার ফোয়াদ নাসের বাবু, মানাম আহমেদ, রিপন খান, গীতিকার আসিফ ইকবাল, গোলাম মোর্শেদ, শহীদুল্লাহ্ ফরায়জী, আফতাব মাহমুদ খুরশীদ, শওকত আলী ইমনসহ অনেকে। তাঁরা কথা বলেছেন শিল্পীদ্বয়কে নিয়ে। করেছেন স্মৃতিচারণা। সবার স্মৃতিকথনে উঠে আসে দুই শিল্পীর পারিবারিক ও কর্মজীবনের নানা তথ্য। সর্বশেষে দুই শিল্পীর আত্মার শান্তিকামনা করে দোয়া করা হয়।
স্মৃতিতে সুরের সারথি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগীতশিল্পী জয় শাহরিয়ার। তিনি বলেন, ‘শাফিন ভাই ও জুয়েল ভাই আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। গত বছর আমরা হারিয়েছি তাঁদের। কয়েক দিন আগে তাঁদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। এই দুই গুণীকে সংগীত জগতের সবাই মিলে স্মরণ করলাম। আমাদের সংগীতে তাঁদের অবদান কোনো দিন ভুলবার নয়।’