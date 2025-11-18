আবারও ঢাকায় গাইতে আসছেন আতিফ আসলাম

ঢাকার আর্মি স্টেডিয়াম। চলছে ‘ম্যাজিকাল নাইট ২.০’ নামের কনসার্ট। উপচে পড়া দর্শকের সামনে গাইছেন আতিফ আসলাম। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে থাকেন দর্শকেরাও। আতিফের কণ্ঠ ছাপিয়ে স্টেডিয়ামজুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে দর্শকদের স্বর। বাংলাদেশের দর্শকদের এই উচ্ছ্বাস দেখে গান থামিয়ে আতিফ বলে ওঠেন, ‘বাংলাদেশ আমার সেকেন্ড হোমের মতো। আর আপনারা আমার সবচেয়ে ভালো শ্রোতা।’ এ চিত্র ২০২৪ সালের ২৯ নভেম্বরের।
সেদিন ‘জিতনি দোফা’, ‘তু চাহিয়ে’, ‘ও লামহে’, ‘আদাত’, ‘তেরে বিন’, ‘তু জানে না’সহ নিজের জনপ্রিয় গানগুলো গেয়ে শোনান আতিফ আসলাম। এর আগে গত বছরের এপ্রিলেও ঢাকায় আয়োজিত ‘লেটস ভাইভ আর্ট অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যাল’ শিরোনামের আরেক কনসার্টে পারফর্ম করেন আতিফ আসলাম। পাকিস্তানের এই জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আবারও বাংলাদেশে আসছেন গান শোনাতে।
আতিফ আসলাম পাকিস্তানের শিল্পী হলেও বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। তাই তাঁকে আবারও বাংলাদেশে আনার উদ্যোগ নিয়েছে মেইন স্টেজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ‘আতিফ আসলাম অ্যাট মেইন স্টেজ শো’ শিরোনামের কনসার্টের আয়োজন করেছে তারা। আগামী ১৩ ডিসেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা মাঠে অনুষ্ঠিত হবে এই ওপেন এয়ার কনসার্ট। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, ওই দিন বেলা ১টায় দর্শকদের জন্য ভেন্যুর গেট খুলে দেওয়া হবে। কনসার্ট শুরু হবে বিকেল ৫টায়, চলবে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত। শিগগিরই শুরু হবে অগ্রিম টিকিট বিক্রি। টিকিট পাওয়া যাবে জেনারেল ও ফ্রন্ট ভিআইপি—এই দুই ক্যাটাগরিতে।
গত বছর ঢাকায় আয়োজিত দুই কনসার্টে আতিফ আসলামের সঙ্গে ছিলেন দেশের শিল্পীরাও। লেটস ভাইভ আর্ট অ্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যালে আতিফের সঙ্গে পারফর্ম করেন বাংলাদেশের আহমেদ হাসান সানি, ব্যান্ড কাকতাল, ফিরোজ জং ও কার্নিভাল। আর ম্যাজিকাল নাইট ২.০ কনসার্টে ছিলেন তাহসান ও কাকতাল। ১৩ ডিসেম্বরের কনসার্টে আতিফের সঙ্গে দেশের কোনো শিল্পী কিংবা ব্যান্ড থাকবে কি না, তা জানা যায়নি এখনো। এ বিষয়ে শিগগির বিস্তারিত ঘোষণা আসবে বলে জানানো হয়েছে আয়োজকদের পক্ষ থেকে।