সংগীতজীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানাবেন সুনিধি নায়েক

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

সুনিধি নায়েক। ছবি: সংগৃহীত

প্রতি সপ্তাহে স্টুডিও ইয়েলো সামথিং লিমিটেড আয়োজন করছে সৃজনশীল আড্ডা ‘ইকুয়ানিমিটি সেশনস’। এই অনুষ্ঠানে শিল্পী, চিন্তক ও স্বপ্নবাজেরা নিজেদের সৃজনশীল যাত্রা ও ভাবনা ভাগ করে নেন। এই সিজনের নবম পর্বে থাকছেন সংগীতশিল্পী সুনিধি নায়েক। গুলশানের নিকেতনে স্টুডিও ইয়েলো সামথিংয়ের কার্যালয়ে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে ১৮ অক্টোবর বিকেল ৫টায়।

আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এই আড্ডায় থাকবে সংগীত, গল্প ও অনুপ্রেরণার এক সুন্দর মেলবন্ধন—যা মনে করিয়ে দেবে, শিল্পই হতে পারে ভারসাম্য ও মননশীলতার পথ।

সুনিধি নায়েক এই সেশনে বলবেন কীভাবে তিনি সংগীতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটান, কীভাবে সুর হতে পারে মনের প্রশান্তি ও আত্মপ্রকাশের ভাষা।

সুনিধি নায়েক বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে আমি সংগীতের সঙ্গে জড়িত। বছরের পর বছর আমি বিভিন্ন ধারা অন্বেষণ করেছি। বিভিন্ন ধরনের ফিউশন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। ভবিষ্যতে, আমি আমাদের শেকড়ের গানের সঙ্গে বিভিন্ন ঘরানার মিশ্রণে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চাই। অনেক বছর রবীন্দ্রসংগীত এবং শাস্ত্রীয় সংগীত শিখেছি। সংগীতে ২৭ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রার কথাই এই অনুষ্ঠানে বলব।’

সবশেষ গত জুনে প্রকাশ পেয়েছিল সুনিধি নায়েকের ‘পালাবে কোথায়’ গানটি। লিখেছেন ও সুর করেছেন সুনিধি নায়েকের স্বামী সংগীতশিল্পী ও সুরকার শায়ান চৌধুরী অর্ণব। তাঁর সঙ্গে মিলে কম্পোজিশন করেছেন সাজিদ সরকার ও সুনিধি নায়েক।

পালাবে কোথায় গানের মিউজিক ভিডিও বানিয়েছেন আদনান আল রাজীব। ভিডিওতে সুনিধি নায়েকের সঙ্গে দেখা গেছে শরিফুল রাজকে।

