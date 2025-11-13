মুজা-সানজানার নতুন গান ‘মাইয়া’

প্রকাশ পেল যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংগীতশিল্পী মুজার নতুন গান। ‘মাইয়া’ শিরোনামের গানটিতে মুজার সঙ্গে গেয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী শিল্পী সানজানা। ‘মাইয়ার কথা আমার এত ভালো লাগিল/ পোলা আমার কথা শুইনা প্রেম জাগিল’—এমন কথার গানটি যৌথভাবে লিখেছেন বাঁধন ও মুজা। সংগীত আয়োজন করেছেন মুজা।
মুজা জানান, গানের কথায় একজন নারীর সৌন্দর্যের চেয়ে ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা সাধারণত কারও সৌন্দর্যে আবিষ্ট হই। কথা বলার পর সেই ভালো লাগা আরও বেড়ে যেতে পারে ব্যক্তিত্বের কারণে। সেটাই গানের কথায় রাখতে চেয়েছি আমরা।’
মাইয়া গানের নির্মাণ প্রসঙ্গে মুজা বলেন, ‘বিভিন্ন উৎসব, বিশেষ করে বিয়ের মৌসুমের কথা চিন্তা করেই গানটি করা। এটি আমার কাছে খুবই স্পেশাল, কারণ গানটিতে আমার কণ্ঠে কোনো প্রতিধ্বনি বা রিভার্ব ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়নি। নতুন আওয়াজটা শ্রোতাদের শোনাতে চেয়েছি। গানটি পপ জনরার, সঙ্গে কাওয়ালির ভাবটা আছে।’
সানজানা বলেন, ‘মুজার প্রথম গান প্রকাশের সময় থেকেই আমরা পরিচিত। মাইয়া গান তৈরির শুরুটা সিনেমার দৃশ্যের মতোই। হঠাৎ কেউ অন্ধকার স্টুডিওর দরজা খুলে বের হলেন, আমাদের শুভেচ্ছা বিনিময় হলো, তারপরই আমরা গানটি নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি।’
মাইয়া গানের কোরিওগ্রাফি করেছেন হৃদি শেখ। ২০১৮ সালে মুজার প্রথম গানের কোরিওগ্রাফি করেছিলেন তিনি। সাত বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করলেন তাঁরা। হৃদি শেখ বলেন, ‘যেহেতু বিয়ের মৌসুমের গান, তাই পরিকল্পনাটাও ওই রকমভাবে করেছি। এখানে শুধু নৃত্যের মুদ্রাগুলোই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সেট ডিজাইন, পোশাক, আলো, নৃত্যশিল্পীর সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই সবকিছুর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।’ গানটি প্রকাশ করা হয়েছে মুজার ইউটিউব চ্যানেলে।