আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে আজ সন্ধ্যায় ‘দ্য ট্র্যাডিশন অব মেলোডি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

ইউসুফ আহমেদ খান, ইয়াসমীন লাবণ্য, তাবিনা আনবীর ও সোহাগ মাসুদ। ছবি: সংগৃহীত

সাবকন্টিনেন্টাল ক্ল্যাসিক মিউজিক ওয়ার্কশপ নামের একটি সংগীতবিষয়ক ওয়ার্কশপ পরিচালনা করে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা। ওয়ার্কশপটির সমন্বয়কের দায়িত্বে আছেন সংগীতশিল্পী মঞ্জুরুল ইসলাম খান। এই মিউজিক ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতি মাসে আয়োজন করা হয় ট্র্যাডিশন অব মেলোডি নামের সংগীত সন্ধ্যা। সেই ধারাবাহিকতায় আজ রয়েছে ট্র্যাডিশন অব মেলোডির পঞ্চম পর্ব। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে অনুষ্ঠান।

আজকের অনুষ্ঠানে গান শোনাবেন সাবকন্টিনেন্টাল ক্ল্যাসিক মিউজিক ওয়ার্কশপের দুই শিক্ষার্থী তাবিনা আনবীর ও সোহাগ মাসুদ। এ ছাড়া অতিথি শিল্পী হিসেবে গাইবেন সংগীতশিল্পী ইউসুফ আহমেদ খান ও ইয়াসমীন লাবণ্য। বিশেষ অতিথি থাকবেন সংগীতশিল্পী চন্দন সিনহা। অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকবেন সংগীতশিল্পী মঞ্জুরুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানটি সবার জন্য উন্মুক্ত।

অনুষ্ঠানে গান গাওয়া প্রসঙ্গে সংগীতশিল্পী ইয়াসমীন লাবণ্য বলেন, ‘আজ থেকে এক মাসেরও আগে দ্য ট্র্যাডিশন অব মেলোডির এই পর্বে গান গাইবার জন্য চূড়ান্ত হই। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার এই আয়োজনটি বেশ পরিপাটি ও পরিকল্পিত। আমিসহ আরও যাঁরা গাইবেন, সবার সংগীত পরিবেশনায় আজকের আয়োজনটি মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠবে—এমনটাই আশা রাখছি।’

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা