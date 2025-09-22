তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

সংগীতশিল্পী, গীতিকার ও অভিনেতা তাহসান খান গান ছেড়ে দিয়ে ‘জিহাদিদের মতো’ কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখক তসলিমা নাসরিন। তিনি বলেছেন, ‘তিনি (তাহসান) তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন, যে জিহাদিরা বাউল উৎসব বন্ধ করছে, লালন মেলা বন্ধ করছে, স্কুলে গানের শিক্ষক বন্ধ করছে, গান-বাজনার মাজার পুড়িয়ে দিচ্ছে! তিনি কি গান বাজনার বিরুদ্ধে ওদের জিহাদ ঘোষণায় সায় দিয়েছেন? তা না হলে তাঁর কোনো প্রতিবাদ দেখিনি কেন?’
আজ সোমবার এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ওই পোস্টে তাহসানকে প্রশ্ন করে তসলিমা লেখেন, ‘দাড়ি রেখে বুঝি স্টেজে গান গাওয়া নিষেধ? মেয়ে বড় হলে বুঝি গান গাওয়া নিষেধ? লাফালাফি করতে ইচ্ছে না হলে, লাফালাফি না করেও গান গাওয়া যায়। আমি তো জানি, একমাত্র গান গাইতে না পারলেই স্টেজে গান গাওয়া উচিত নয়। তাহসান তো এখনো গান গাইতে পারেন।’
তাহসানের দাড়ি ইসলামি দাড়ি হলে গান ছেড়ে দেওয়া মেনে নেওয়া যেত বলে মন্তব্য করে তসলিমা লেখেন, ‘তাহসানের দাড়ি কি ইসলামী দাড়ি? ইসলামী দাড়ি হলে না হয় বুঝতাম ইসলাম ব্যবসায়ীদের ফতোয়া মেনে গান ছেড়ে দিচ্ছেন তিনি। দেশে যখন গান বাজনা বন্ধ করার জন্য ‘‘জিহাদি জঙ্গিরা’’ উঠেপড়ে লেগেছে, তিনি তখন গান বাজনার পক্ষে না দাঁড়িয়ে গান-বাজনা ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে কথা বলছেন।’
তাহসানকে প্রশ্ন করে লেখিকা আরও বলেন, 'তিনি (তাহসান) কি মনে করেন, যে কণ্ঠশিল্পীরা দাড়ি রাখেন, যাদের মেয়ে বড় হয়, তাঁদের গান বাজনা বন্ধ করা উচিত? তাঁদের আর স্টেজে গান গাওয়া উচিত নয়?