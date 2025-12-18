জয়তী ও সমরজিতের ‘যদি অকারণ’

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী হিসেবেই পরিচিত জয়তী চক্রবর্তী। রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি আধুনিক গান ও সিনেমার প্লেব্যাকেও পাওয়া গেছে তাঁকে। এবার প্রথমবারের মতো দ্বৈত কণ্ঠের মৌলিক গান নিয়ে আসছেন জয়তী চক্রবর্তী। ‘যদি অকারণ’ শিরোনামের গানটিতে জয়তীর সঙ্গে গেয়েছেন সমরজিৎ রায়। লিখেছেন গীতিকবি সঞ্জয় রায়। সুর, সংগীত আয়োজন ও পরিচালনা করেছেন সমরজিৎ রায়। আজ ১৮ ডিসেম্বর সমরজিৎ রায়ের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে নতুন এই গান।
যদি অকারণ গানটি নিয়ে জয়তী চক্রবর্তী বলেন, ‘সমরজিতের গানের মধ্যে ভীষণ নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং শিক্ষার ছাপ আছে যা আমাকে ভীষণভাবে টানে। ওর সঙ্গে আমার দ্বৈত কণ্ঠে গাওয়া যদি অকারণ ভারী মিষ্টি, সুন্দর বৈঠকী মেজাজের প্রেমের একটি গান। এটি আমার প্রথম দ্বৈত কণ্ঠের মৌলিক গান যা শ্রোতাদের পছন্দ হবে বলে আশা করছি।’
সমরজিৎ রায় বলেন, ‘জয়তী দিদি আমার ভীষণ পছন্দের একজন শিল্পী। ওনার কণ্ঠের গান তন্ময় হয়ে শুনতে হয়। মূলত রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী হলেও তিনি তাঁর পরিশীলিত উদাত্ত কণ্ঠে এই আধুনিক মৌলিক গানটি কতটা অসাধারণ গেয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, দিদি এবং আমার গানের শ্রোতারা ভীষণ সুন্দর একটি আধুনিক বাংলা গান উপহার পেতে চলেছেন। বাংলা গানের জয় হোক।’