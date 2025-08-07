হোম > বিনোদন > গান

২৫ বছর পর নতুন করে বাপ্পা মজুমদারের ‘বৃষ্টি পড়ে’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

বাপ্পা মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত

সংগীতশিল্পী বাপ্পা মজুমদারের অন্যতম জনপ্রিয় গান ‘বৃষ্টি পড়ে’। ২৫ বছর পর আবার নতুন সংগীতায়োজনে প্রকাশ পেল গানটি। গত মঙ্গলবার রাতে গানটি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করেছেন বাপ্পা মজুমদার। গানটির কথা শেখ রানার এবং সুর করেছিলেন বাপ্পা। নতুন আয়োজনে শুধু মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টই নয়, থাকছে আরও একটি বিশেষত্ব। গানটির ভিডিও বানানো হয়েছে এআই দিয়ে। তৈরি করেছেন আহাদ অন্তর।

দলছুট ব্যান্ডের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘হৃদয়পুর’-এ ছিল বৃষ্টি পড়ে গানটি। প্রকাশ পেয়েছিল ২০০০ সালে। ২৫ বছর পর নতুন সংগীতায়োজনের পাশাপাশি সুরেও কিছুটা ভিন্নতা এনেছেন বাপ্পা।

বৃষ্টি পড়ে গানের নতুন ভার্সন নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বাপ্পা বলেন, ‘বর্ষা আমার প্রিয় ঋতু। আর এই বর্ষার শেষ প্রান্তে এসে গানটি প্রকাশ করেছি। অরিজিনাল ভার্সনের সঙ্গে এটিকে অনুগ্রহ করে তুলনা করবেন না। আর যাদের এই ভার্সন ভালো লাগবে না, তাদের জন্য তো অরিজিনালটা রয়েছেই।’

