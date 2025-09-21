জুবিন গার্গের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন স্ত্রী গরিমা

সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে গত শুক্রবার মৃত্যু হয় সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের। গতকাল শনিবার রাতে সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর মরদেহ ভারতে পৌঁছায়। আজ সকালে নেওয়া হয় গায়কের জন্মস্থান আসামে। জুবিনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বিমানবন্দরে জড়ো হন হাজারো ভক্ত।
ফুলে ফুলে শোভিত জুবিনের মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্স যখন গায়কের গুয়াহাটির বাসভবনের দিকে রওনা হয়, সেই যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন ভক্তরা। আসামের সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন জুবিনকে শ্রদ্ধা জানাতে। পুরো শহর যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বিকেলে জুবিনের মরদেহ নেওয়া হয় তাঁর গুয়াহাটির বাসায়। সেখানে তাঁর প্রতি অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গায়কের বাবা, স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যরা।
জুবিনের মৃত্যুতে শোকে আচ্ছন্ন পুরো আসাম। ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর তিন দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে আসামে। স্থগিত রাখা হয়েছে যাবতীয় সরকারি অনুষ্ঠান। জুবিনের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের দাবিও উঠেছে জোরেশোরে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা দিয়েছেন, যে অনুষ্ঠানে গাইতে জুবিন সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন, সেই নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্যামকানু মহান্ত ও জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধান্ত শর্মার বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর করা হয়েছে।
ম্যানেজার সিদ্ধান্ত শর্মার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন জুবিনের ভক্তরা। মুত্যু সংবাদ পেয়ে জুবিনের বাড়ির বাইরে জড়ো হন শত শত ভক্ত। সিদ্ধান্ত শর্মাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান তাঁরা। তবে এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন জুবিন গার্গের স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গার্গ।
জুবিনের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে একটি ভিডিও পোস্ট করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে হাত জোড় করে গরিমা অনুরোধ করেছেন, সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে করা এফআইআর যেন প্রত্যাহার করা হয়। গরিমা বলেছেন, জুবিনের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ এবং তিনি একা সেগুলো শেষ করতে পারবেন না। এই মুহূর্তে সিদ্ধার্থকে খুব দরকার জুবিনের পরিবারের।
গরিমা বলেন, ‘আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, দয়া করে সিদ্ধার্থর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলবেন না। সিদ্ধার্থ সব সময় জুবিনের খেয়াল রাখত। করোনার সময়ে যখন জুবিনের স্ট্রোক হয়েছিল, তখন সিদ্ধার্থ নিজের জীবন বাজি রেখে আমার স্বামীকে মুম্বাই নিয়ে গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। গত ২০ বছর ধরে সিদ্ধার্থ আমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। সে আমার ভাইয়ের মতো। তার বিরুদ্ধে আপনারা এমন কিছু বলবেন না। এ মুহূর্তে আমাদের পরিবারে তাকে প্রয়োজন। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, জুবিনের শেষযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে হতে দিন। আপনারা আইন মেনে চলুন। প্রশাসনকেও সাহায্য করুন।’