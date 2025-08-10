দলছুট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সংগীতসফরে বাপ্পা

দেশের বাইরে ব্যস্ত সময় পার করছে দেশের সংগীতশিল্পী ও ব্যান্ডগুলো। গত এপ্রিলে কানাডায় গান শুনিয়ে এসেছেন বাপ্পা মজুমদার। এবার দলছুট ব্যান্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন তিনি। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেশটির বিভিন্ন শহরে গান শোনাবে দলছুট। এ সফর দিয়ে ৯ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে কনসার্ট করতে যাচ্ছেন বাপ্পা। সর্বশেষ ২০১৬ সালে দেশটিতে সংগীতসফর করেছিলেন তিনি।
বাপ্পা ও দলছুটের যুক্তরাষ্ট্র সফর শুরু হবে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর। ওইদিন নর্থ ক্যারোলাইনার র্যালি শহরে গাইবেন তাঁরা। এরপর পর্যায়ক্রমে পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়া, মিশিগানের ডেট্রয়েট, ভার্জিনিয়া, ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস ও সান হোসে, টেক্সাসের ডালাস, অস্টিন ও হিউস্টন, নিউইয়র্ক সিটি, জর্জিয়ার আটলান্টাসহ বিভিন্ন শহরে আয়োজিত ১০টির বেশি কনসার্টে গান শোনাবে দলছুট। গত শুক্রবার রাতে যুক্তরাষ্ট্র সফরের শিডিউল প্রকাশ করে বাপ্পা মজুমদার জানিয়েছেন, এই তালিকা আরও বড় হবে।
দলছুটের এই সংগীতসফরের আয়োজনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আয়রন ক্লাউড। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনেক বছর পর বাপ্পা মজুমদার ও দলছুট যুক্তরাষ্ট্র সফর করছে। এই আয়োজনকে সফল করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান।
এদিকে সম্প্রতি বাপ্পা মজুমদারের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে ‘বৃষ্টি পড়ে’ শিরোনামের গানটি। ২৫ বছর পর আবার নতুন করে সংগীতায়োজন করা হয়েছে এই গানের। দলছুট ব্যান্ডের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘হৃদয়পুর’-এ ছিল গানটি। প্রকাশ পেয়েছিল ২০০০ সালে। গানটির কথা শেখ রানার এবং সুর বাপ্পা মজুমদারের। ২৫ বছর পর নতুন সংগীতায়োজনের পাশাপাশি সুরেও কিছুটা ভিন্নতা এনেছেন বাপ্পা মজুমদার। নতুন আয়োজনে শুধু মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টই নয়, রয়েছে আরও একটি বিশেষত্ব। গানটির ভিডিও বানানো হয়েছে এআই দিয়ে।